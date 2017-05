Corte en el Servicio de Transporte Público de Pasajeros

El Municipio plantea que se trata de una medida “ilegal” y “extorsiva”

En conferencia de prensa realizada este mediodía, el intendente Roberto Giubetich y el secretario de Gobierno, César Guatti, explicaron los motivos que la empresa Montecristo esgrimió previo al corte del servicio. Para la Comuna, esta medida es “extorsiva” y por lo tanto han arbitrado los medios para notificar a la empresa que debe seguir brindando el servicio ya que, por tratarse de un servicio público, no se puede cortar de manera intempestiva. Entre tanto, se analizan alternativas.

Hoy al mediodía, en rueda de prensa llevada a cabo en oficias de la Dirección de Protocolo de la Municipalidad, el intendente Roberto Giubetich, y el secretario de Gobierno, César Guatti, explicaron a los medios de comunicación de nuestra ciudad la situación que se presentó, de manera abrupta, ante la decisión de la empresa Montecristo de dejar de brindar el servicio de Transporte Público de Pasajeros al carecer de gasoil para sus unidades.

En primer lugar, el intendente relató que “el día jueves ingresó una nota donde la empresa Montecristo nos informaba que a partir del día domingo dejaba de prestar el servicio por no contar con gasoil. A partir de ese momento, hablé con el secretario de Gobierno (César Guatti) para que analice la situación y para que hable con el representante de la empresa en nuestra ciudad, pero resulta que esta persona se excusó al decir que ‘no tenía capacidad de decisión’ y analizando la situación, hemos tomado una serie de medidas”, dijo.

A su tiempo, César Guatti explicó que esa situación, derivó “en una serie de medidas concretas que estamos tomando”, como es el envío de “una carta documento y una nota certificada por escribano que concretamente notifica a la empresa para que siga prestando el servicio, y en caso de no hacerlo, actuar conforme lo establecen las ordenanzas para este caso y reclamar los daños y perjuicios derivados de este incumplimiento”.

El funcionario enfatizó que “fundamentalmente, estamos actuando en defensa de los intereses públicos, de los vecinos de Río Gallegos, dado que es una medida que afecta y es un servicio que no puede ser dejado de un día para el otro por una empresa que aduce problemas económicos y de rentabilidad. En todo caso, si los tiene, deberá resolverlos por sus propios canales. Pero que quede claro que esto es un servicio público y, por lo tanto, la empresa debe cumplir con lo pactado en el contrato”.

Más adelante, Guatti dijo que “tomamos a esta medida como una medida extorsiva y creemos que si la empresa venía atravesando estos problemas, debería haber habilitado formalmente un canal de diálogo, habernos notificado fehacientemente y consecuentemente habernos dado un lapso de tiempo para que el Municipio tenga tiempo para paliar la situación. Esta medida, al afectar un servicio público, es ilegal y en virtud de eso estamos procediendo”, insistió.

Por su parte, con relación a lo que pueda estar buscando la empresa con esta medida, el intendente dijo que “no solamente puede estar buscando un aumento del boleto, que lo han solicitado de hecho, sino que puede estar buscando un aumento considerable en el subsidio que el municipio paga, pero también entendemos que el argumento de la nota, que no iban a poder contar con más gasoil, es porque no dieron cumplimiento a alguno de los requisitos que requiere el Ministerio de Transporte Público de Nación para abonar o transferir el subsidio que tiene el transporte público en nuestro país. Entonces, si ellos argumentan que no tienen más gasoil, eso puede ser porque no ha recibido la empresa la transferencia del dinero por subsidio para continuar con el servicio”, precisó.

Con relación a los procedimientos que vienen, Giubetich remarcó que “estamos analizando los pasos legales, pero la primera es notificar a la empresa que debe cumplir con el servicio. Y la segunda será presentar una acción legal ante la Justicia, porque es una falta e incumplimiento de un servicio público”.

Entre tanto, ambas autoridades aclararon que seguirán abocadas a trabajar para tratar de que esta situación se resuelva de la mejor manera posible, sea con el restablecimiento del servicio por parte de la empresa, o con algún otro tipo de acción que pueda ir surgiendo en las próximas horas.