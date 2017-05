Pesce:“El ministerio de Salud de la provincia compensa el abandono del Gobierno Nacional”

“Lo que la población quiere en salud es que le resuelvan los problemas. Y el Peliche los resolvía. La gente te lo dice y lo reclama. A su vez, el Hospital Regional (Río Gallegos) terminó absorbiendo no sólo a los profesionales sino también a los pacientes. Como así también estamos absorbiendo desde el Ministerio de Salud de la provincia todos los programas que el Gobierno nacional dejó de financiar”.

Estas palabras corresponden al Director general del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG), Pablo Pesce, quien en una extensa entrevista con la radio LU14 narró el día a día del hospital, las complejidades que se atienden cotidianamente (la de los pacientes y los conflictos gremiales) y las distintas políticas públicas que se están llevando adelante como por ejemplo la ampliación de turnos, incorporación de más especialistas, convenios internacionales, y el acompañamiento asistido en domicilios.

“Un sanitarista argentino, Floreal Ferrara, discípulo de Ramón Carrillo, decía que la salud era la resolución de los conflictos y la felicidad del pueblo. Nos enfrentamos día a día con la tarea de garantizarle la salud a la población y sabemos que el garante del derecho a la salud es el Estado. También estamos al tanto de las dificultades, hablamos constantemente con los trabajadores, discutimos, tratamos de ponernos de acuerdo. Esta semana que pasó tuvimos un paro todos los días. ¿Se dejaron de hacer las cosas? No. El número de prácticas que resuelve el Hospital no varía mucho de un día de paro en relación a otro día sin paro. Hay variaciones pero no mayores. Pero una parte de la sociedad recibe el mensaje de que las cosas no se hacen. Pero sí las hacemos. Los días de paro funciona la quimioterapia, funcionan los servicios esenciales, las guardias, el laboratorio sostiene la demanda de las guardias, hay estudios de imagen y las cirugías se llevan adelante. Para sostenerlas, todos tenemos que hacer un esfuerzo extra”, graficó Pesce, especializado en pediatría general y oncología pediátrica.

El día a día del HRRG también se vio modificado por varias decisiones del Gobierno nacional, todas vinculadas al desfinanciamiento concreto de la salud. En uno de los casos, con especial ahínco en la provincia de Santa Cruz a partir del cierre del Hospital Peliche.

El CAPS Peliche fue cerrado hace 106 días. “Fue un golpe muy grande para la provincia. Se perdieron el espacio para vacunar, placas, mamografías, atención del niño sano, la atención de los oftalmólogos”, manifestó Silvio Soria, responsable de la Dirección Secretaria General y Coordinación en el Hospital, también en diálogo con LU14.

El Centro Articulador de Políticas Sanitarias nació en agosto 2012. Desde entonces y hasta octubre de 2015, recibieron atención médica 68.987 pacientes. La cantidad de niños que se atendieron, no sólo con especialistas en pediatría, alcanzó a los 12.101 casos. Y el total de vacunas aplicadas en el CAPS entre 2012 y 2015 fueron de 81.866.

Esta incidencia territorial de la salud mejoró muchos indicadores en la provincia, como por ejemplo el descenso de la mortalidad infantil durante 2016.

En total, si se suman las personas atendidas en el CAPS, más aquellos que pasaron por los operativos móviles (programa que también fue desarticulado por Nación), fueron 182.699 personas que recibieron atención médica.

“Nadie se esperaba esto. El ministerio de Salud de la provincia (a cargo de Rocío García), no se quedó sólo con el reclamo sino que buscó compensar el vacío dejado por Nación con tres efectores, el Hospital Regional, los centros de salud y ahora el nuevo vacunatorio (en San Juan Bosco). Lamentablemente teníamos todo un andamiaje, una relación territorial con los pacientes que es muy difícil reacomodar. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para absorber especialistas, continuar con los tratamientos y llegar cada vez a más pacientes”, agregó el Director general de HRRG.

Otra de las políticas de ajuste de la Alianza Cambiemos tiene que ver con el desfinanciamiento del PAMI. Fue el propio titular de ese organismo en la provincia, Juan José Giesenow, quien reconoció la falta de pago a distintos prestadores médicos y el rol del Hospital Regional en la atención de los abuelos y abuelas que se quedaron sin cobertura médica.

El PAMI, es decir el Gobierno nacional, le adeuda 20 millones de pesos a Integración Médica y otros 7 millones de pesos a Medisur. Y a la provincia de Santa Cruz, la deuda asciende a los 16 millones de pesos.

“Cuando viene alguien al Hospital para atenderse no le preguntamos si tiene o no PAMI –eso se resuelve administrativamente-. Nos hacemos responsables. Pero tampoco es un problema de PAMI directamente, es un tema del Gobierno nacional que no considerada la salud como un derecho, por eso también redujeron drásticamente el plan Remediar, y la provincia se está haciendo responsable de eso”, agregó Pesce.

Silvio Soria también estuvo a cargo del Plan Remediar en la provincia. El abandono de esta política pública repercute de manera directa en la calidad de vida de la población. “Con el Remediar cualquier persona que no podía comprar un remedio, ya sea niño o adulto, tenía un plan a partir del cual se iba de la consulta con una receta y se le entregaba lo que necesitaba. Con el nuevo Gobierno (Alianza Cambiemos), se vació el programa. Esto, sumado al desfinanciamiento del PAMI y el cierre del Peliche, terminan impactando en el sistema de salud de la provincia”, sostuvo Soria.

“Lamentablemente, desde algunos sectores se informa a la población con datos que no son reales, diciendo que no hay salud, pretendiendo bajar los brazos del vecino que va a los hospitales y a quienes trabajan en el sistema de salud. Lo que nosotros decidmos frente a esto es que si hay un sistema de salud que se está recuperando. Que sabemos que falta mejorar muchos aspectos del sistema, y para ello desde el ministerio, desde este hospital y de todos los hospitales de la provincia se trabaja diariamente para volver a tener la salud que teníamos cuando Nestor Kirchner gobernaba Santa Cruz, que fue modelo en el país.” afirmó Pesce.

Si alguien se preguntara dónde están los recursos de los santacruceños, el recorrido por las políticas sanitarias aplicadas desde la provincia (no exenta de dificultades) podría arrojar una respuesta bastante acertada.

Proyectos

El Ministerio de Salud de la provincia junto al Hospital Regional está profundizando su inserción en la comunidad.

Sistema de turnos: a partir de mayo, el Hospital Regional Río Gallegos lanzó el programa de turnos protegidos. Históricamente, las personas se acercaban a la institución a solicitar su turno a las cinco de la mañana y recién a las 7 les daban un turno para atenderse a las 9. Al aumentar la cantidad de turnos posibles tanto en clínica, ginecología como pediatría, ahora los usuarios podrán buscar turnos para un mismo día o reservar para el día siguiente hasta las 14 horas de cada jornada. El objetivo es que cada vez más personas concurran al HRRG.

Capacitación y atención domiciliaria: Entre el 19 y 22 de mayo, el HRRG realizará jornadas internas y una abierta a la comunidad con el objetivo de conformar el servicio de cuidados paliativos, es decir el acompañamiento para aquellos pacientes de cáncer. Uno de los objetivos es que se realicen atenciones domiciliarias para aquellos pacientes que están transcurriendo la etapa terminal de dicha enfermedad.

Nuevos profesionales: En las últimas semanas se han incorporado nuevos especialistas. Por ejemplo, en el área de urología actualmente hay consultorio todos los días y los viernes se realizan estudios de urodinamia. Por otro lado, hay un nuevo equipo de cirugía que realiza operaciones mínimamente invasivas, donde los pacientes se atienden como en un Hospital de día y en la misma jornada ya pueden regresar a sus hogares. Por otro lado, el HRRG, junto al Ministerio de Salud, está trabajando para que esta institución sea considerada como un centro tratante de oncología infantil. Durante los primeros días de junio habrá una certificación del Ministerio de Salud de la Nación.

Convenios Internacionales: Se realizarán intercambios de profesionales, capacitación y consultas con el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, a partir de un convenio acercado por el doctor Javier Lerena, quien se formó y doctoró en España.