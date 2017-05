Pronunciamiento en asamblea provincial de Encuentro Ciudadano

Vivimos en este tiempo la crisis política y social más grave de las últimas décadas. Tenemos un gobierno insensible y un pueblo maltratado.

La situación es conocida por todos: no tenemos educación, dado que las clases no han comenzado y no hay perspectiva de que comiencen; la salud pública está en crisis, con hospitales en estado de abandono, sin insumos y sólo mantenidos por el trabajo de su personal; la obra social de la provincia está devastada por años de intervención, inoperancia y saqueo; la justicia se encuentra paralizada, sólo funciona como un escudo de impunidad para los funcionarios kirchneristas, no se abonan salarios y jubilaciones en tiempo y forma.

El gobierno niega a los ciudadanos el acceso a la información pública, paraliza la legislatura y así impide el diálogo democrático y la búsqueda de consensos. Maltrata a los sectores sociales que han surgido al calor de la crisis como nuevos movimientos de padres, alumnos y jubilados. Se niega a trabajar con los sectores sindicales en el marco de las paritarias. Mantiene a los municipios al límite de su subsistencia con un régimen de distribución de fondos injusto, que destruye la autonomía municipal, y somete a los intendentes a ser solo administradores de la crisis.

La situación actual “no fue magia”, es la consecuencia de veintiséis años de gobiernos del Frente para la Victoria con su impronta de corrupción y clientelismo.

Desde que Alicia Kirchner es gobernadora ningún problema se resuelve, al contrario, todos se profundizan. Su responsabilidad política es ineludible en la crisis que vive nuestra provincia. La única respuesta es asumir el lugar de víctima de su propia herencia, construida desde 1991 a la fecha.

El resultado está a la vista para todo el que quiera ver: un gobierno sin ideas ni destino político, que añora un pasado que no fue, haciéndonos vivir un presente injusto.

En este contexto incierto y angustiante, es urgente darle una salida a la crisis. Respetamos la Constitución. Por eso acompañamos a los sectores sociales que hoy motorizan el juicio político a la gobernadora, mecanismo que la misma Constitución prevé.

Reivindicamos la política como la única herramienta deliberada de proyectar futuro y construir utopías colectivas.

Debemos convertir las elecciones de octubre en un gran plebiscito, para que el gobierno escuche, a través del voto, lo que es incapaz de escuchar en las voces de la calle.

ASAMBLEA PROVINCIAL ENCUENTRO CIUDADANO.