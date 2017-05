Comercio continúa trabajando en el marco del programa noches seguras  

El titular de la Dirección de Comercio Municipal, Miguel D’Abbraccio, se refirió a los alcances del programa Noches Seguras que lleva adelante el área, con el objetivo de mejorar los controles en los locales nocturnos, fiestas privadas, drugstores y demás. Este fin de semana transcurrió sin incidentes, lo que generó buenas expectativas sobre los resultados obtenidos tras los controles.

La Dirección de Comercio Municipal implementó el programa Noche Seguras, que tiene como objetivo, según detalló el titular del área Miguel D’Abbraccio, “los controles permanentes en los boliches, pub, bares, salones de eventos, quinchos, drugstore, etc., para garantizar la seguridad de los asistentes”.

En este marco, no sólo se trabaja en los controles que se realizan cotidianamente, sino que además, mediante el trabajo conjunto con otras instituciones, pretende la implementación todas las medidas que aseguren la permanencia de las personas dentro de los locales.

“Es importante darle continuidad a estos procesos, ya que son políticas que deben perdurar en el tiempo. En este lineamiento, realizamos controles periódicamente y cada dos o tres meses retomamos las reuniones con los titulares de los locales y marcamos cuales son los lineamientos de trabajo”.

Dentro de estas reuniones, explicó el funcionario, se está llegando a distintos acuerdos, “como por ejemplo que comiencen a implementar dispensarios de agua potable gratuita en las pistas de baile. Todos sabemos el problema que trae el alcohol en cuanto a la deshidratación, por lo que creemos es algo sumamente importante para poner en práctica”.

Por otro lado, se está avanzando en la colocación de “cámara de seguridad en los ingresos a los bares y boliches. Como hoy es legal tenerlas en la calle, es importante poner en la vereda dos cámaras, para monitorear lo que sucede”.

Este fin de semana, como parte de “Noches Seguras”, D’Abbraccio explicó que “notificamos a la mayorías de los propietarios de confiterías, pubs, bares y todo aquellos lugares con espectáculos o eventos autorizados a vender alcohol, sobre los alcances de la Ordenanza Nº 3094 que refiere a la publicidad o promoción de bebidas alcohólicas. Justamente, un evento no puede ser promocionado en forma que influya a los jóvenes con una marca o un tipo de bebida en particular”, señaló.

Respecto al último fin de semana, “transcurrió con mucha calma, semana a semana notamos más tranquilidad, menos accidentes, menos infracciones graves. Siempre hay alguna infracción por libretas sanitarias vencidas, este fin de semana no realizamos multas por menores en locales, eso es importante porque al principio de la gestión había 15 o 20 menores en cada noche que se salía a controlar. Además no detectamos ninguna fiesta clandestina, quizá hubo alguna pero no hubo denuncias”, finalizó el director de Comercio.