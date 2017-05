Ivovich: “Contamos con los recursos para pagarle a más de 4.000 jubilados mañana y nos impiden ingresar a la Caja”

El responsable de la Caja de Previsión Social, en una entrevista dada a LU14 Radio Provincia, habló respecto de la imposibilidad de ingresar al edificio de los trabajadores y directivos de la institución para concretar el pago de pasivos que ganan 24 mil pesos llegando al 62% de las jubilaciones de abril. “No tiene sentido que quienes ganan 24 mil pesos tengan que esperar a cobrar porque nos impiden liquidar tramos, sólo se explica políticamente” afirmó.

Ariel Ivovich explicó en LU14 que desde el pasado jueves 4 de mayo se les impide a los directivos y al personal de la CPS ingresar al edificio, “sin embargo se ha instalado de parte de quienes impiden el ingreso que somos nosotros quienes no tenemos voluntad.”

“El pasado jueves (4/5) cuando todo el personal de la caja quiso ingresar al trabajo como cada día, el grupo de jubilados que mantiene el acampe enfrente no se los permitió. Desde ese día se generó una confusión ya que en medios dijeron que nosotros no queríamos ir a trabajar y declaraban que ellos no estaban impidiendo el paso” afirmó el titular de la Caja.

“A raíz de ello en el día de hoy intentamos ingresar para poder trabajar y entre otras cosas realizar los tramos que podíamos pagar entre mañana y el sábado por el dinero asignado. Confirmamos que era lo que yo decía, hoy no pudimos ingresar y se han visto videos que dan cuenta de esto” agregó.

Para el presidente de la CPS hoy quedó claro que el personal de la Caja y los directivos tenemos intenciones de trabajar y que estas personas que se encuentran reclamando obstruyen el ingreso. “Si no deponen la actitud en el día de hoy, y nos permiten ingresar, no podemos realizar el trámite para que mañana se pague a quienes ganan 24 mil y avanzar en el pago de quienes tienen sueldos más altos” dijo en LU14.

En la entrevista brindada al programa “Somos Viento”, Ivovich agregó que “siempre hemos explicado, lo he hablado con quienes se manifiestan en el acampe, la Caja no es un cajero automático. No solo se pagan sueldos y jubilaciones. Tenemos alrededor de 5 mil expedientes que giran a diario por el recinto y necesitamos hacer trámites, certificaciones de pensiones para que presenten, un sinfín de trámites. Uno de ellos es la liquidación de sueldos y otro el pago de jubilaciones. Pero con esta actitud de no permitirnos entrar al edificio no solo perjudican los trámites administrativos desde el jueves 4 de mayo, sino que también nos impiden pagarle a las personas que ganan 24 mil pesos, la verdad es que yo no entiendo.”

“Si hoy la provincia cuenta con recursos para pagarle a más de 4.000 jubilados, completando así el pago de un 62% de los pasivos de la provincia en lo que respecta al mes de abril ¿por qué estas personas lo impiden con el argumento que primero les paguen a ellos?” se preguntó.

Además, contó que “el día sábado 13 en el caso de poder ingresar hoy, teníamos previsto terminar con los pagos de las jubilaciones más altas del mes de marzo, si bien ya habíamos realizado un anticipo a estos pasivos, queríamos completar esos pagos.”

El funcionario lamentó que este grupo se haya convertido en “una especie de comisarios de la Caja que deciden quién y cuándo cobra.”

En este sentido y consultado acerca de los motivos de este comportamiento, el funcionario afirmó “entiendo el reclamo políticamente, allí hay personas que han sido candidatas a vicegobernador del Frente Renovador, personas que han sido candidatos a diputados, personas que perdieron elecciones a vocal por los pasivos ante Susana Ruiz entonces solamente lo puedo entender desde el lado político y la intención de lograr que el caos se generalice a todos los jubilados”

“Porque hoy pudiendo cobrar el 62% que ya supera a los 12 mil jubilados no veo cual es el motivo para que el gobierno teniendo ese dinero en las cuentas no puedan liquidarlo” afirmó.

Sobre la situación de los trabajadores de la Caja que no solo no pueden ingresar sino que tampoco pueden de este modo liquidarse sus salarios, explicó “los empleados de la Caja quieren trabajar y quieren cobrar su salario como activos y para eso es necesario entrar a la Caja y sienten en carne propia lo que se dice y el desprestigio que se genera al decir que nosotros no queremos trabajar”

Además contó que este año se han reducido casi el 10% la cantidad de personas porque se ha jubilado un grupo de trabajadores y “trabajamos sábados y feriados por la complejidad de los trámites que debemos llevar adelante”.

“El personal y los directivos estamos siempre a dar soluciones pero no vamos a confrontar trabajadores con jubilados por ende que cuando nos dijeron que no nos iban a dejar entrar nos retiramos evitando cualquier problema” agregó Ivovich.

Respecto del amparo del Juez Andrade explicó que no ha leído el fallo completo pero es preocupante el planteo porque “el juez usa el vencimiento de los municipios a la Caja, por eso el tope del 7 de cada mes.”

En este sentido, lo que implica el fallo es que la Caja debe intimar a los municipios “o sea nos manda a cobrar aportes y contribuciones a las Municipalidades. La Municipalidad de Río Gallegos ha sido intimada a pagar en tiempo y forma, pero lo cierto es que los municipios están complicados para poder hacerse de los fondos y tenemos que definir qué hacer. Lo que pide el juez es que retenga la coparticipación de los municipios y eso les impediría luego pagar los sueldos a los municipios y tenemos que analizarlo.”

Sobre esta decisión del juez, Ivovich también explicó que el fallo se refiere a los haberes de mayo por ende pone tope en el 7 de junio, a lo que afirmó “yo lo que espero es que los jubilados teniendo que esperar hasta el 7 (de junio) si durante este mes se concreta el pago de los 100 mil pesos se irían del acampe”

Para finalizar, el titular de la Caja de Previsión Social insistió en destacar que “no tiene sentido que quienes ganan 24 mil pesos tengan que esperar a que juntemos para pagarle a los de 100 mil, la decisión política ha sido que quien gana menos cobre antes y eso es lo que no nos están permitiendo hacer.”