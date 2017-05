Reyes: “El FVS bloquea el tratamiento de todos los temas que le interesan a la  gente en la legislatura”

La diputada presento en la ultima sesión un pedido para que el gobierno informe a la cámara de diputados sobre los ingresos mensuales de la provincia, también un pedido de interpelación al interventor de la Caja De Servicios Sociales y un pedido de explicaciones a la gobernadora por la utilización de los fondos del fideicomiso minero. El FVS impidió que los tres proyectos se debatieran y los mando a comisiones.

La Diputada Roxana Reyes solicito en la última sesión el tratamiento de tres proyectos que impactan directamente en conocer cómo se manejan los fondos de Santa Cruz. A través del primero de ellos solicitó un completo informe sobre los ingresos que recibe por Coparticipación Nacional y sobre los ingresos que tiene en materia de regalías hidrocarburiferas, regalías mineras, e impuestos provinciales.

Reyes remarcó que mientras se reclama del Gobierno Nacional una ayuda económica, sistemáticamente se ocultan los número generando falta de información pública fehaciente respecto a la situación financiera provincial, y a la utilización de los aportes del tesoro Nacional causa incertidumbre y preocupación y genera malestar en nuestra comunidad: “Por eso hemos presentado este proyecto, para que el gobierno en un plazo de 72 horas brinde toda la información sobre los ingresos que tiene la provincia.”

La diputada dijo que el Gobierno provincial no transparenta las cuentas públicas y que no se conocen detalles fehacientes de los ingresos provinciales siendo que paralelamente se denuncian continuos manejos indebidos de fondos. Además dijo que el Gobierno está publicando mes a mes un muy sucinto cuadro de ingresos y egresos, que no coincide con la información que brinda el gobierno Nacional respecto a los envíos de fondos y pagos que realiza a Santa Cruz.

El segundo proyecto que también fue bloqueado inexplicablemente por el FVS fue la citación a la Cámara del Interventor de la Caja de Servicios Sociales. Al respecto la diputada sostuvo que es fundamental escuchar al interventor de la Caja ya que diariamente sabemos de corte de servicios de farmacia, suspensión de atención en sanatorios, deudas millonarias con proveedores y ineficacia del servicio de la obra social intervenida.

“Hemos recibido denuncias de todo tipo, como problemas con las derivaciones, insuficiencia de los viáticos para alimentación, carencia de móvil para traslados de pacientes, anunció de desalojo de los hoteles por deudas millonarias con los mismos, falta de asistencia psicológica, falta de apoyo escolar a los menores derivados, etc. Por eso creemos que es fundamental citar al Interventor de la Caja de Servicios a la Cámara de Diputados para que brinde todos los detalles respecto a cómo está funcionando la entidad y como son los servicios que prestan a los afiliados”, destaco la diputada al tiempo que agregó: “Del cúmulo de planteos de los afiliados nosotros, sus representantes no tenemos información oficial alguna. Esperamos que en esta etapa que vivimos si bien es el mismo gobierno de hace tantos años, podamos los diputados de cualquier color político, tener verdadero “ acceso a la información” a fin de poder darle respuesta a los ciudadanos a través de nuevas ideas, propuestas y proyectos que mejoren su calidad de vida.”

Finalmente la legisladora también solicito a través de otro proyecto, que también bloqueado por el FVS, que el Poder Ejecutivo informe en el término de siete días sobre la utilización del fideicomiso minero “UNIRSE” y las obras e inversiones realizadas con esos fondos. Se trata de los aportes de las mineras que debían realizar y que tenían que ser usados para realizar obras en las distintas ciudades de la provincia. En la ley de creación de este fondo se estipulo la creación de una comisión de seguimiento formada por un miembro de la mayoría y otro de la minoría política que sería la encargada de controlar el destino de esos fondos a través de una rendición que sería presentada cada 6 meses. Sin embargo según destaco la Diputada Reyes los fondos han desaparecido, no se formo la comisión y no se ha rendido ningún informe a la Cámara violándose nuevamente la ley.

“Todos estos proyectos que se refieren a manejo de fondos de todos los santacruceños y de la obra social y la salud de los vecinos, fueron bloqueados por el FVS que solo sesionó para darle ingresos al pliego de los jueces que Alicia Kirchner quiere nombrar en la Justicia. Sigue el FVS priorizando los intereses de los Kirchner y no lo que pide la gente”, finalizó la diputada Reyes.