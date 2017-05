UNPA y Medio Ambiente trabajando por el Censo Canino

Diego Procopio, biólogo e investigador de la UNPA colabora con la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el estudio de la problemática sobre perros en nuestra ciudad “en principio lo hicimos con un proyecto de investigación de la universidad que trata de site web, sistema de información geográfica, y esto es tratar de llevarlo a la web. Está la directora que es Eugenia de Sanpedro y después los otros participantes que son Marta Lancer, Luis Ramos y yo, y nos acompañaron en esta oportunidad, porque ya lo hicimos el año pasado, la dirección de control animal y la de ambiente y desarrollo sustentable dirigidas por Débora Demonte y Luciana Fanjul”.

“La idea era saber lo que estaba pasando con la población de perros. Estábamos en un proyecto de este tipo y teníamos que elegir una problemática ambiental, nos decidimos en este caso un problema de ecología urbana que es perros callejeros. Hicimos una planilla electrónica y salimos a censar a la calle durante 8 días, contando perros y sacando fotos” detalló Procopio y agregó “perro callejero es el que está en la calle, está en la vía pública y la gran mayoría tiene dueño, incluso en la base de datos muchos tenían collar, Perros vagabundos había muy pocos que son los que no tendrían dueño. Entonces hay que empezar a hacer cambios sobre los dueños y los animales. Luego cambios en el ambiente para que éstos no estén en la calle”.

En referencia a la problemática que representa los perros sueltos contó “son varias, desde la salud pública es la principal, enfermedades y reservorios de enfermedades, las actividades recreativas. Estamos en una ciudad turística y hacemos dos pasos y nos encontramos con un perro, el malestar animal, mismo la crueldad, el abandono, la sed, las lesiones, las enfermedades, son un reservorio de enfermedades. También producen ataques, sabemos que hay gente que es mordida y también hay en depredación en los campos y en la Reserva como el año pasado que murieron 400 pingüinos. Cuando los animales están en celo hay destrucción de las propiedades, salgo a mi vereda y tengo una colección de caca de perros de no sé qué vecino. El beneficio es de una persona o del propietario o del que se cree propietario pero los costos son de toda la comunidad. Cuando los derechos exceden a las responsabilidades ahí estamos en problemas con todo en cualquier aspecto”.

“Con el censo hay dos cosas que podemos saber, una cuántos animales hay sueltos en la calle, con un margen de error porque podemos a veces ver y a veces no ver el animal, sabemos dónde están, entonces conociendo eso podemos hacer política de manejo de esta población de perros callejeros sueltos” expresó el investigador y aseguró “lo que trato de hablar con la gente de dirección de control animal que es la parte directa en corto plazo y la dirección de medio ambiente que va a tener la capacidad de poder controlar esto a largo plazo, porque en lo inmediato uno trata de cambiar el comportamiento del perro o de cómo se relaciona con el medio ambiente y los dueños en sí, por ejemplo puede ser la castración, capacitaciones, aplicar la ordenanza de tenencia responsable. El perro está en la calle porque tiene porque tiene alimento, agua, refugio entonces es ahí donde puede intervenir medio ambiente haciendo aplicar bien las ordenanzas de baldíos sin cercar, acumulación de basura o casas sin cestos, pérdidas de agua, de pozos de agua, un montón de factores que hacen que los perros estén cómodos durmiendo y reproduciéndose en un terreno baldío”.

El profesional estimó que “en principio tenemos que empezar por la gente que tiene que cambiar la conducta. El perro va a seguir estando si los recursos siguen estando y si no están no tienen los medios de poder estar en la calle. Por ejemplo ya hace dos o tres años que no se hace castración y del año pasado a este año había un aumento de la población de cachorros y de juveniles de un 67% importa esa medida de manejo también a corto plazo”.

“Hemos visto perros escarbando cuevas de tucu tucu constantemente en la ría. El otro día tomé una foto de tres perros, venían de la reserva con una liebre en la boca por el medio de la calle de la costanera. Los seguí y los tenían unos pescadores, o sea que hay una responsabilidad del dueño” expuso Procopio y finalizó “sabiendo cuántos tenemos, aplicando distintas medidas de manejo y conociendo qué efecto tienen podemos saber si esas medidas son efectivas en principio y si suben o bajan la población”.