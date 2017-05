ADOSAC: Más comunicados, más mentiras, más violencia

Contrastando con la realidad de nuestros bolsillos, el gobierno afirmó haber pagado los salarios al 80% de los docentes, incurriendo, no solo en una mentira más, sino en una nueva irresponsabilidad y provocación hacia un sector que indudablemente la gobernadora ha elegido como blanco de sus políticas autoritarias y perversas.

Violencia es mentir y violencia es lo que ejerce el Estado provincial no solo porque sus funcionarios han dejado claro cuál es el tipo de “dialogo” que quieren establecer con la sociedad sino que además se miente descaradamente cuando se dice que el 80% de los docentes ha cobrado el salario del mes de abril, omitiendo deliberadamente que a 18 días de haber finalizado el mes aun hay docentes que no tienen ningún ingreso en sus cuentas y la totalidad de los compañeros no percibió su salario de manera completa.

La marginalidad financiera individual a la que nos arrastran, con impacto directo en nuestras familias y la estabilidad emocional de cada docente, es incompatible con nuestra función de educadores; no debiéramos estar en las calles exigiendo que nos paguen, sino dándoles clases a nuestros alumnos con la dignidad que merece cada trabajador de la educación.

Es el propio Estado provincial quien ha intentado dividir a la sociedad santacruceña y buscando separar aún más al sector docente mediante la coacción, la presión, la discriminación y la postergación de sus salarios, que es un derecho básico adquirido por cada trabajador.

Pero debe saber el gobierno que no daremos ni un solo paso atrás en la búsqueda de una solución, como tampoco dejaremos librado a su capricho el manejo indiscriminado de nuestros salarios, aceptando la mentira y la simulación permanente para hacernos ver ante la sociedad como germen de todo este injustificable conflicto en el que nos ha sumido y no puede o no quiere resolver.

A tres meses de conflicto siguen aludiendo a estrategias divisionistas y de confusión para tratar de imponer una autoridad que perdieron ya hace tiempo, quien además elige a nuestro sector con un ensañamiento evidente en la ilusoria estrategia de doblegarnos.

Sepa Ud. señora Gobernadora que sentimos orgullo de nuestra lucha y de nuestra convicción, nuestra fortaleza aumenta cuando nos intentan debilitar. Nunca ADOSAC se someterá a gobiernos que descargan su violencia contra los trabajadores a través de los ajustes, la mentira y hasta la misma agresión física