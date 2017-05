Prades: “hoy, en época de vacas flacas, las operadoras tienen que invertir lo que han ganado”

El Intendente Facundo Prades mantuvo una entrevista telefónica con el programa Voces y Apuntes por la emisora radial Frecuencia Patagonia. En una extensa conversación, fue consultado sobre diversos temas. La recolección de residuos, los salarios, su salud y la crisis petrolera que afecta particularmente a la región, entre los más salientes.

Desde Capital Federal informó que la semana que viene con la llegada de un ATN y el aporte extraordinario que Provincia realiza todos los meses se cancelaría el 50% restante de los sueldos municipales. El 26 de abril se había iniciado por el Presidente del HCD por ese entonces a cargo de Intendencia Javier Aybar y el Secretario de Hacienda Marcos Antonelli el expediente por el Aporte del Tesoro Nacional “ya está para la firma del Ministro de Interior (Rogelio Frigerio) estimamos que en el transcurso del día de hoy o mañana será firmado y luego remitido a nuestra localidad”.

Para abonar la totalidad de los salarios municipales sin tomar el adelanto del banco ni aportes extraordinarios de Nación o Provincia la Municipalidad necesita 65 millones de pesos. Por recaudación y coparticipación el Municipio llega a 34 millones. A pesar del funcionamiento de las cajas volantes, no se logra llegar a recaudar normalmente debido a las medidas de fuerza. Sobre el diálogo que se mantiene con las autoridades de SOEMCO remarcó que se les solicitó levantar la medida, cuestión que será tratada en un plenario de delegados.

PEDIDO DE SITRAIC

Al ser consultado sobre las declaraciones de Alejandro Lugo de SITRAIC sobre otorgar obras al gremio, expresó: “Tenemos una postura desde que iniciamos la gestión, las obras no se las damos a los gremios. Se inicia el proceso licitatorio privado o público y el adjudicatario es quien debe seleccionar su personal. Es una falta de respeto para quien gana la licitación decirle quién tiene que hacer la obra. Nosotros no nos manejamos así, hemos combatido eso. Si esta persona tiene conocimiento de otros Intendentes que entregan las obras a los sindicatos debe hacer la denuncia penal, me parece muy grave”. En este sentido, acerca de la obra de la circunvalación, comentó que inició en octubre del año pasado con iluminación y señalética en el acceso sur “tiene 19 meses para ser concluida, en el transcurso de este año habrá un avance y prácticamente finalización a principios del año que viene”.

TERMAP

En cuanto a la situación actual con Termap comentó que se realizará una reunión ofreciendo realización de obras en contrapartida a la deuda. “Algo tendremos que ceder pero seguramente serán obras por tres años para la ciudad que significarán un ingreso importante y la generación de mano de obra genuina”. Establecerá junto a los concejales un canon para que la empresa pague. “Lo mismo con YPF que tiene la unidad LAC frente a Termap y nunca pagó un centavo”.

CRISIS PETROLERA

Al ser consultado sobre la realidad actual del sector petrolero mencionó el proyecto de Soloaga para declarar emergencia petrolera. “La propuesta nuestra fue el año pasado cuando hablamos con Intendentes y los tres secretario gremiales, dos de Santa Cruz y uno de Chubut, acompañamos a YPF, planteamos fuerte nuestra posición. Yo creo que lo que están haciendo es incomprensible, YPF tuvo momentos muy buenos, cuando el valor del barril superaba holgadamente los cien dólares ganaban e invertían muy poco. Hoy creo que en época de vacas flacas tienen que invertir lo que han ganado. Las reglas las tienen que establecer bien claras los funcionarios públicos a través de leyes. Se podría trabajar sobre el pasivo ambiental, hacer un quita y exigir una inversión este año”.

TERCERIZACIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Acerca de la recolección de residuos y su tercerización aclaró: “Sería por un tiempo determinado, resultará ganadora la mejor oferente. Ya hay tres empresas de Caleta que han ido a la Municipalidad a ofrecerse para hacer el servicio de recolección”.

También refirió a los comentarios sobre el futuro laboral de los empleados del sector municipal: “Si yo he puesto mi salud prácticamente aguantando a todos los empleados municipales, yendo a pelear por su salario que irresponsablemente otros engrosaron y después no había cómo pagárselos, difícilmente vaya ahora después de un año y medio a dejar sin trabajo a 140 personas”

Una alternativa para quienes no quieran pasar a la empresa o cambiar de sector sería “Hacer una especie de guardia urbana que mantenga la limpieza de manera nocturna, que trabaje con los basurales clandestinos o el sostenimiento de los espacios públicos seguramente seguirán percibiendo el mismo salario”.

En cuanto a los costos del servicio que deberá pagar la Municipalidad, se podría generar una ordenanza que signifique un canon de circulación y conservación de las calles a toda la flota mediana y pesada que no esté habilitada comercialmente en la localidad. Daría un ingreso superior a los seis millones de pesos “por lo que no tendríamos ningún inconveniente con el costo de recolección de residuos”. Ciento cincuenta vehículos de flota pesada que no están patentados y pasan por Caleta Olivia. Desde el año pasado solicitaron a Vialidad Nacional y Provincial colocar balanzas móviles en los ingresos sin obtener respuestas.

HCD

“La relación es buena. Yo fui concejal y no nos daban ni la hora. Hoy han ido a explicar despacho por despacho los diferentes proyectos. Por primera vez se consensuó la tarifaria con la Cámara de Comercio. No tienen autoridad moral para hablar algunos han sido corresponsables y cómplice de la destrucción de Caleta”.

OBRAS DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Al ser consultado por las obras en espacios deportivos informó que el 25 finaliza la obra de la nueva escuela de patín. Luego iniciará la remodelación del Mosconi con nuevas luminarias, reparación de canchas, techo, baños, campo de juego, sala de taekwondo, desagüe y piso. La semana próxima iniciará la colocación del nuevo piso en el Gimnasio Gregores. En el 2 de abril se trabajará en el techo, luminaria y baños, obra que culminaría en septiembre. Iniciaron obras que se pagaron en 2010 del nuevo gimnasio en Barrio Rotary para práctica de campeonatos nacionales y 70 plazas para alojamiento de los deportistas. También se realizará la pintura del nuevo playón del Barrio Nuevos Pobladores, próximamente se iniciará la refacción del playón del Barrio Mar del Plata y Gran Jardín y se instalarán plazas saludables de inclusión de diferentes barrios.

OBRAS PARA EL NUEVO CENTRO

El 23 de mayos integrantes de Secretaría de Obras de la Nación llegarán a la ciudad para avanzar sobre la firma de los convenios para el nuevo centro de la ciudad. Incluye veredas uniformes, iluminación, cables soterrados, señalética y semaforización. Iluminación led para la costanera y pavimentación de 30 cuadras “que ya estaban pagadas. Cuando uno viene a pedir una obra, hay muchas cosas que fueron pagadas y no se hicieron. Sin embargo tenemos que venir a dar la cara por aquellos que se jactan o se hacen los morales”.

POSTULACIÓN CARLOS PRADES

“El mejor legislador que tuvo Santa Cruz, el que no le tuvo miedo al modelo. Decía en 2003, 2004 y 2005 lo que muchos dicen hoy pero hacían negocios o eran cómplices de la devastación de Argentina y Santa Cruz. Vamos a trabajar para lograr un espacio en el Congreso de la Nación, una voz para Caleta Olivia que no tenga miedo, compromisos con nadie y que pueda decir en definitiva lo que el pueblo necesita. Menos Mirtha Legrand, menos Intratables, y más pelotas puesta en la Cámara de Diputados”.

ESTADO DE SALUD

Sobre su estado de salud luego de retomar su cargo, informó: “En realidad me debería haber quedado a hacerme controles un mes más. No estoy diez puntos pero es mi compromiso, entrega y devolución hacia la gente que hace muchos esfuerzos. Esa fue la decisión totalmente contraria a mi familia. No es lo ideal pero es lo que elegí”.