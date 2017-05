Secretario de Gestión Pública detalla situación sobre certificados y carpetas médicas

El Secretario de Gestión Pública y Asuntos Municipales Mauricio Marsicano fue consultado sobre la situación de empleados que en éste momento no están prestando servicio “en el municipio hoy contamos con entre 40 y 50 personas que no están prestando servicio porque están con una carpeta médica prolongada, es decir por una situación de enfermedad que se extiende en el tiempo, ese es el número que manejamos hoy desde la dirección de recursos humanos.

En cuanto a situaciones que padecen los empleados municipales, es decir por alguna dolencia que implica 1, 2 o 3 días de reposo ahí si podemos hablar en el mes de entre 200 y 300 personas que van rotando y que de esta manera no pueden prestar el servicio por una situación de salud” aseguró y agregó que tanto el ejecutivo como el gremio han planteado en las reuniones paritarias la necesidad de un médico laboral “lo que hemos planteado desde esta secretaría y a través de la dirección de recursos humanos es un convenio con el Hospital para que ellos hagan el reconocimiento médico de los certificados que presentan los empleados municipales, que sea un cuerpo de especialistas los que los evalúen y los avalen o los rechacen de acuerdo a la situación real del empleado, y que lo mismo suceda de las carpetas médicas prolongadas que se evalúe en esos casos a través de una junta médica que vamos solicitando de acuerdo a la renovación de las mismas”.

“Como es variable cada área siempre se va acomodando de acuerdo al personal con que cuenta, en situaciones que son previsibles y las que no son previsibles se busca la manera siempre de prestar el servicio, no es que por esta cantidad de certificados médicos el municipio hoy no pueda funcionar. Algo que ha sucedido durante los primeros meses del año y durante los últimos meses del anterior es que se acumulan las personas con algún tipo de certificado médico, más las personas que están de licencia, más los diferentes pedidos de artículos, ahí si fue un periodo complicado. Hoy donde ya las licencias por vacaciones han finalizado nos encontramos únicamente con esta situación de carpetas médicas o artículos por situaciones particulares que son manejables” puntualizó el funcionario.

El Secretario confirmó que “a principio de año junto a la dirección de recursos humanos de la municipalidad y la dirección del hospital distrital hemos mantenido una reunión donde acordamos que podamos remitir documentación de un agente municipal para que ellos evalúen, a través de una junta médica, las situaciones de carpetas prolongadas y después en cuanto al reconocimiento médico nos resta elaborar los instrumentos para acordar las dos situaciones, la del hospital y la del municipio” y puntualizó que ya le remitieron al nosocomio el estatuto municipal, para que el personal que este abocado a los reconocimientos médicos dentro del hospital pueda adecuarse al mismo.

Finalmente estimó que “dentro de muy poco tiempo ya podríamos contar con las herramientas. De hecho ya se están realizando tanto las juntas médicas como la derivación hacia el hospital de determinados certificados médicos para poder comprobar esta situación”.