Lozano: “La violencia es la razón de las bestias y el último recurso del incompetente”

En estos términos se refirió el Diputado Provincial Profesor Alberto Lozano acerca del deleznable hecho ocurrido el pasado miércoles, donde el todavía Presidente de la Caja de Previsión Ariel Ivocich y su hermano, fueran denunciados por cuatro jubiladas de agredirlas violentamente.

“La situación se agrava cada día más, este último hecho ha sobrepasado todos los límites y al respecto ninguna autoridad del Gobierno Provincial se ha pronunciado. Nadie absolutamente ha emitido una postura, ni la Secretaría de la Mujer, ni Derechos Humanos, ni siquiera la misma Gobernadora en su condición de mujer, aplican un silencio total, como si lo sucedido les fuera indiferente o les pareciera un hecho menor o del ámbito privado, pero no lo es ya que al involucrar a un funcionario público cuya conducta agresiva no tiene justificación alguna”, destaco el legislador.

Lozano remarcó que quienes tienen responsabilidad desde el Estado en temas de esta índole guardan un silencio inexplicable, o peor aún, da lugar a suponer que “el que calla otorga” y esto gravísimo: “De la misma manera el Contador Ivovich continuaría en funciones, y me expreso en potencial ya que tampoco se conoce si renunció o fue apartado de su cargo, habiendo estado detenido en su calidad de presidente del organismo previsional.”

El legislador radical sostuvo luego: “Hay una denuncia hecha en su contra y lo que corresponde es el cese inmediato en su cargo, hasta tanto la Justicia se expida sobre su situación. Atravesamos momentos muy complejos y la responsabilidad del Gobierno es mayúscula en esto, pero lamentablemente no vemos ninguna muestra ni interés en actuar con sentido común, por apaciguar ni atemperar los ánimos. Y en esto hay que hacer una lectura objetiva y responsable: muchas personas están en situación desesperante, con compromisos económicos incumplidos y en muchos hogares no hay ni para comer. A esto se le suma la pésima prestación del servicio de salud, la educación, la seguridad, configurando un panorama insostenible pero donde justamente los funcionarios del Estado están obligados no sólo a redoblar esfuerzos para resolver esto sino también para comprender la magnitud que esta crisis implica para los santacruceños”.

Más adelante el diputado sostuvo: “En este contexto el contador Ivovich ha demostrado desde el primer momento no estar a la altura de las circunstancias, su proceder ante los jubilados jamás fue conciliatorio. Al contrario, fue de enfrentamiento y hostilidad hacia las personas que con todo derecho, están exigiendo hace casi dos meses, se les abone sus sueldos en tiempo y forma. Y en esto, sin importar cuanto perciba cada jubilado ya que todos han aportado durante años de acuerdo a su salario en actividad, para tener una jubilación acorde al pasar a retiro. No corresponde realizar un juicio de valor respecto a cuánto cobran unos y otros. Es indiscutible el derecho para todos por igual ante el carácter alimentario de los haberes.” Añadio luego que: “Por otro lado en nada contribuyen aquellos que en medios de prensa subestiman las manifestaciones ciudadanas con metáforas casi burlonas, como tampoco aquellos que ponen mantos de dudas o suspicacias sobre la veracidad de la denuncia efectuada por las dos ex juezas. Un tema tan sensible como lo es la violencia de género no puede ser tratado con tanta liviandad, mucho menos cuando quienes denuncian haberla sufrido han sido parte del Poder Judicial y no van a incurrir en fabular una acusación de semejante naturaleza.”

El Diputado Lozano concluyó destacando que “cuando es el Gobierno Provincial el que no cumple con sus funciones y sus responsabilidades, no permite el acceso a la información pública, no brinda explicaciones de ninguna naturaleza, no garantiza el bienestar de los integrantes de una sociedad ejerce violencia institucional. Se convierte en el principal avasallador de los derechos y la dignidad de los ciudadanos. La violencia se ejerce desde el Gobierno Provincial, ellos son los que han traído a nuestra sociedad la crispación y la confrontación”