Scippo: Conmemoración del fallecimiento en combate del Soldado José Honorio Ortega

En la sexta sesión ordinaria realizada ayer en el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, el concejal Dr. Osvaldo Scippo presentó un proyecto de Resolución para conmemorar el 35° Aniversario del fallecimiento en Combate del Soldado Conscripto Clase 1963 “Héroe Nacional” José Honorio Ortega, acaecido el 28 de mayo de 1982 en el Istmo de Darwin durante el conflicto bélico en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, desarrollado durante el año 1982.

Que en el convencimiento que los habitantes de nuestra Patria y especialmente los riogalleguenses en su conjunto, le debemos todo nuestro reconocimiento a todos aquellos hombres que, con motivo del conflicto bélico librado con el Reino Unido, en 1982, que ofrendaron su vida en la defensa de la Soberanía en el Territorio de las Islas del Atlántico Sur; y en este caso particular, tratándose de la Conmemoración del Trigésimo Quinto Aniversario de su fallecimiento en combate del único soldado santacruceño, al que poco recordamos, siendo ésta no solo una manera de tributarle nuestro recuerdo, el reconocimiento y respeto que este Héroe Nacional se merece, sino no también incorporar al uso cotidiano un recordatorio propio de la historia reciente de nuestra Patria, que tiene como protagonista a un santacruceño, recordando que el espíritu de la gesta de Malvinas impone, año a año, la impronta de recordar a aquellos padres, hermanos, hijos, nietos o amigos que participaron en la Guerra y se fueron con ella.