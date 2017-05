Grasso a través del PJ Río Gallegos repudia la agresión a ATE

El Presidente del Consejo local del Partido Justicialista de Río Gallegos Pablo Grasso y sus congresales provinciales, “Repudian en forma Energica”, la represión ejercida por Gendarmeria Nacional en el día de la fecha aproximadamente a las 17­:30, a los compañeros pertenecientes al gremio de ATE Santa Cruz, quienes se encontraban ejerciendo el derecho a huelga, llevando adelante un corte en la ruta Nacional N° 3 de manera pacífica, para reclamarle al diputado Nacional Eduardo Costa que tenga el gesto de sentarse con la Gobernadora de la Provincia para aunar esfuerzos y así, entre todos poder paliar la situación de crisis que se vive en la Provincia.

Vemos como algunos medios locales justifican la Represión de Gendarmería, hablando livianamente de “Desalojo” y no de “Represión”, blindando así, el accionar del Gobierno Nacional de Mauricio Macri en complicidad con el diputado Nacional Eduardo Costa, que en esta oportunidad se hizo el distraído y no estuvo a la altura de las circunstancias para montar el circo que le exigen del grupo mediático de la Corpo. Que Santa Cruz es tratada o maltratada como todo aquel que se expresa en forma no coincidente a la línea Nacional.

Hemos visto como los dirigentes y medios de la oposición provincial, en lo ocurrido en la residencia de la Gobernadora, no se hicieron esperar y salieron enérgicamente a plantear la represión policial perteneciente a la provincia, esperamos y solicitamos igual energía para lo sucedido en la fecha.

Nos hacemos eco, del reclamo de los compañeros de ATE, y le pedimos al diputado Eduardo Costa que ponga algo de esfuerzo en ayudar a solucionar los problemas para poder así comenzar a funcionar de forma normal de una vez, para los que habitamos este suelo bajo el gobierno de Alicia Kirchner, podamos llevar adelante un trabajo en el que todos “Construyamos Juntos, Un Futuro De Esperanza Y Paz”.