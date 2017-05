Se realizó la Primera Feria Americana Municipal en la Escuela Nº19

A partir de las 14hs. de hoy, en el gimnasio de la Escuela Nº19, ubicada en calle Alvear y Los Pozos, tuvo lugar la primera Feria Americana Municipal, organizada por la Dirección de Desarrollo Productivo Local. Con un gran marco de público, la feria se desarrolló hasta las 18hs.

Con respecto a esta actividad, el Director de Desarrollo Productivo Local, Claudio Seguel, dijo: “Esta es la primera Feria Americana que hemos organizado, y estamos muy contentos porque la convocatoria ha sido más que importante, muchos vecinos y muchos feriantes participando de la misma. Esto nos pone contentos porque se trata de que los feriantes no sólo puedan participar de la feria, sino que tengan buenas ventas y que a los vecinos les sirva para encontrar productos usados en muy buen estado y a muy buenos precios.” A su vez, Seguel destacó que “tenemos un total de 65 feriantes, lo que nos lleva a continuar programando este tipo de actividades a futuro. En este sentido, hemos conseguido, a través de la Comisión de Padres de Quinto Año de la Escuela Secundaria Nº19, que nos brinden este gimnasio una vez al mes para realizar estas Ferias Americanas Municipales y también, tenemos otro espacio más, que es la Escuela Nº46, ubicada en la calle Jaramillo esquina Costa Rica, donde vamos a realizar una feria al mes, lo que significa que vamos a poder llevar a cabo dos Ferias Americanas Municipales al mes”.

Por último, Seguel agradeció “al Rector de la Escuela Nº19, Martín Paiva, que ha hecho posible realizar esta actividad y nos ha ayudado a llevarla adelante en estas instalaciones. También quiero agradecer a los feriantes que participaron y a la comunidad en general, por sumarse a esta propuesta”.