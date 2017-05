Repudio Radical sobre los hechos producidos en la ruta

Luego de los acontecimientos acaecidos en el día de ayer domingo, donde la Gendarmería Nacional desalojó de forma violenta a los trabajadores del gremio de ATE Santa Cruz, quienes se encontraban ejerciendo el derecho a huelga, llevando adelante un corte en la ruta Nacional N° 3, el Diputado Alberto Lozano expresó su enérgico repudio.

“Repudiamos la violencia en cualquiera de sus formas, por convicción democrática y humanista; tenemos la firme convicción que la resolución de los conflictos debe ser pacífica”, destacó Lozano.

El legislador agregó que no está de acuerdo con los cortes de ruta: “Si bien estamos de acuerdo en los reclamos legítimos de los distintos sindicatos, no estoy de acuerdo con las prácticas gremiales que cercenan los derechos de los demás ciudadanos. Es una verdad de perogrullo decir que los derechos de unos terminan donde comienzan los derechos del otro, pero consideramos que realizar protestas que lesionan y molestan a terceros y afectan a la comunidad no es lo más conveniente. Consideramos que siempre se deben agotar las instancias de diálogo.”

Más adelante el legislador radical, aseveró que la decisión del desalojo viene a suplir el vacío institucional de las autoridades provinciales, como interlocutores naturales de los conflictos sociales: “los funcionarios provinciales que se encontraban en el momento, tanto el Ministro de Seguridad de la Provincia Fernando Basanta, como el Secretario de Seguridad, no tomaron cartas en el asunto. Sería oportuno que el Ministro de Gobierno nos informe en qué momento se agotaron los canales de diálogo para levantar la medida pacíficamente y quién dio la orden del violento desalojo.”

El Diputado Radical aseguro que a la represión a un trabajador hay que repudiarla siempre, no solo cuando conviene, “es alarmante la hipocresía por parte de muchos dirigentes provinciales del partido de Gobierno, que ahora sale a solidarizarse ante este acto de violencia, cuando en otras oportunidades ni abrieron la boca, ante casos similares”.-

Para finalizar Lozano expresó su solidaridad para con los trabajadores violentados y manifestó que: “Es necesario que quienes tienen la responsabilidad de encauzar la situación que atraviesa la Provincia, salgan del ostracismo y se pongan a brindar las respuestas a los problemas, no hay excusas después de más de 30 años gobierno.”