Alicia Kirchner aseguró que se avanza en las negociaciones con el Gobierno Nacional

La Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, acompañada por el vicegobernador Pablo González y el Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Juan Donnini, se reunió esta tarde con el Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio y su equipo de trabajo, con el objetivo de avanzar en la concreción de un acuerdo de asistencia financiera para la provincia de Santa Cruz.

Al concluir la reunión, Alicia Kirchner informó que se continúa avanzando en las negociaciones con el Gobierno Nacional: “Nos apoyarían a través de un fondo fiduciario. Falta todavía confeccionar el instrumento”, “definir los alcances” del mismo, “cuál sería el aporte” y si esa asistencia será “bimestral o trimestral”.

“El fondo fiduciario nos va a dar un aporte pero no todo el complemento que se necesita”, aseguró Kirchner por lo cual la primera mandataria santacruceña en los próximos días se reuniría con el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, para “ver otras líneas de avances, como por ejemplo la posibilidad de créditos locales”.

En relación a los avales necesarios propiciados por el Gobierno Nacional para acceder a tomar deuda, la Gobernadora manifestó: “Las provincias se endeudaron en más de 10 mil millones de dólares y 23 mil millones de pesos, son más o menos 12 o 13 provincias las que ya se han endeudado. La verdad que nosotros necesitaríamos endeudarnos porque cuando vos buscas una consolidación fiscal hay dos caminos. El que elegimos nosotros es el de generar más ingresos, y para eso necesitamos un crédito que nos permita promover toda lo que es la actividad hidrocarburífera, la actividad minera, ojalá que salgan cuanto antes las represas que para la Patagonia y para todo el país es fundamental y promover todo lo que es la actividad económica porque con mayor actividad económica no estaría todo centralizado en el Estado como está en este momento”.

Posteriormente, en declaraciones brindadas por teléfono al noticiero de Canal 9 de Santa Cruz, el vicegobernador Pablo González, afirmó que hoy “hemos dado un paso adelante” ya que “fue una reunión en buenos términos”. “Nos hemos puesto de acuerdo sobre los números, y sobre la base de eso hemos armado algunas herramientas para que en breve podamos terminar de cancelar las obligaciones salariales de este mes”.

González reiteró no es voluntad del gobierno conducido por Alicia Kirchner la transferencia de la Caja de Previsión: “volvemos a manifestar que el acuerdo no pasa por eso ni por otras exigencias que no sean llevar adelante una administración ordenada como pensamos que lo venimos haciendo y una reducción del déficit que va a ir disminuyendo paulatinamente”.

Asimismo, el vicegobernador se refirió a la actualidad de la educación en la provincia y recordó que la Gobernadora Kirchner la semana pasada se reunió con el titular de la cartera educativa nacional. En ese marco, señaló: “El año pasado se había acordado una suma que está por encima del FONID y que la Nación lo había transferido a las provincias. Ahora estamos viendo cómo se incrementa esa suma.

En el encuentro también estuvieron presentes el Secretario de Interior, Sebastián de Luca, el Secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, el Subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y el Director Nacional de Política Fiscal, Guillermo Giussi. Estos dos últimos funcionarios nacionales fueron quienes viajaron la semana pasada a la ciudad de Río Gallegos con el objetivo de avanzar en las negociaciones