APROSA encontró falencias en los hospitales de Puerto Santa Cruz y Río Gallegos

En una nueva visita, la Secretaria General de APROSA, Andrea Pérez, junto a los integrantes de la comisión directiva, recorrió las instalaciones y los sectores de los hospitales de Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, con el objetivo de dialogar con los profesionales de la salud y autoridades responsables que se desempeñan laboralmente en dichos lugares, y así tomar conocimiento sobre el estado de situación que alberga al sistema de salud en la actualidad.

En la primer escala, la titular del gremio en compañía, visitó al nosocomio de “Puerto Santa Cruz” y allí se encontró con dificultades que los lugartenientes subrayan y que deben tolerar a diario, ante la insuficiencia de prestaciones, como consecuencia de la falta de profesionales e insumos, y que ponen de esta manera, una nueva alerta al gobierno provincial para poner el acento y gestionar correctamente para optimizar su funcionamiento. Entre las principales anomalías para solucionar en lo inmediato, y que llamó poderosamente la preocupación por este gremio, es que actualmente este establecimiento no cuenta con ningún médico pediatra trabajando”, lo que conlleva un riesgo ineludible para la población infantil del lugar, que está privada en recibir este servicio clave para cuidar de su crecimiento, y que además genera, que los chicos deban trasladarse hacia otro lugar para recibir la atención correspondiente.

En este sentido la secretaria general comentó que “la realidad de este lugar no es otra cosa que lo que sucede en otros puntos de la provincia. Cuando APROSA reclama que no hay profesionales y que el gobierno no ofrece garantías para traer recurso humano a estos lugares, no se trata de un capricho o de buscar entorpecer el desarrollo de una política pública expresó, sino de un contexto calcado que se profundiza en el tiempo explicó Pérez, quien además agregó que “en nuestras visitas a estos lugares, tenemos la posibilidad de dialogar no tan sólo con nuestros compañeros sino fundamentalmente con los vecinos quienes precisamente nos trasladan estas preocupaciones para que nuestro gremio intervenga ante el ejecutivo, ya que dicen no ser escuchados, indicó.

RIO GALLEGOS

Por otra parte ayer por la tarde, la comisión directiva de APROSA estuvo en el hospital regional de Río Gallegos visitando los sectores y recolectando las demandas y sugerencias de sus trabajadores. En la recorrida, se pudo constatar “faltantes de insumos”, tal como lo relataron los propios profesionales quienes también detallaron los riesgos y las consecuencias que implica bregar para la población en esta situación. Puntualmente la comisión directiva registró faltantes en los sectores de laboratorio, farmacia y odontología y por otra parte, carencia de profesionales en el área de clínica médica, tocoginecología y enfermeros para hemodiálisis. Así también se constató puntualmente que en este último sector no se abonaron guardias ya realizadas