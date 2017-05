ATE Marchó y repudió la represión de Gendarmería

Tal como estaba prevista se realizó hoy la marcha provincial de estatales en repudio al gobierno nacional y provincial por la violenta represión que sufrieron los trabajadores en ruta Nº 3 el pasado domingo. La columna de trabajadores marchó por el centro de Río Gallegos.

ATE repudió hoy el accionar de la Gendarmería que desalojó el pasado domingo la protesta que llevaba adelante ATE en la Ruta 3.

Luego de la represión a los trabajadores el sindicato organizó para hoy, una marcha en repudio a lo sucedido. La convocatoria para la marcha, comenzó cerca de las 10:00 de esta mañana y cerca de las 12:30 comenzó a marchar por la avenida San Martín rumbo a Casa de Gobierno. Una vez frente a la sede gubernamental, los secretarios generales de las delegaciones y seccionales de ATE de la provincia de Santa Cruz, se expresaron acerca de lo sucedido en la ruta nacional Nº3.

“La gendarmería nos pegó, pero no nos rompió”

Así lo manifestó la Secretaria General de ATE Pico Truncado, Alba Curaqueo, ante los trabajadores que hoy marcharon para repudiar la represión de Gendarmería Nacional ocurrida el pasado domingo. La sindicalista dijo que” nos pegaron si es cierto, pero no nos rompieron estamos más fuertes que nunca, pensaron que nos iban a amedrentar pero somos miles los que pensamos los mismo, estamos cansados de este gobierno de mierda que nos reprime”.

Curaqueo agregó que “los gobiernos provincial y nacional liberaron la zona y entonces Gendarmería avanzó contra nosotros hoy todos los que nos hicieron se va a saber, a nosotros nos tratan y tildan de acompañar a este gobierno, y nosotros decimos que el gobierno provincial fue cómplice del gobierno nacional para cagarnos a palos”.

“Nuestros compañeros saben lo que es cagarse de hambre, son los que cobran 11 mil pesos, son los que estaban con nosotros en la ruta, por eso estamos peleando por una Santa Cruz mejor para todos, porque estos gobernantes no saben lo que es no llegar a fin de mes, no estamos conformes no solo pedimos por paritarias, acá si no peleamos todos juntos nos matan por separado”. Y le guste a quien le guste, ATE No responde a patones, no responde a los gobiernos porque ATE es de los trabajadores carajo”, finalizó.

Héctor Ampuero

Por su parte el secretario general de ATE Las Heras, Héctor Ampuero, manifestó que “Venimos a abrazar a nuestros compañeros con quienes estuvimos compartiendo en la ruta y venimos además a decirles que debemos combatir el centralismo y un poco reafirmando lo que han dicho los compañeros, nos queda esta reflexión por hacer que es ni más ni menos que los gobiernos se ponen de acuerdo para reprimirnos entonces nosotros debemos pasar a otro plano y trabajar codo a codo para combatirlos”, cerró.

Luego de las manifestaciones de todos los secretarios generales la marcha continuó hasta la legislatura para culminar en Avenida Kirchner y Chacabuco en donde ATE, erigió una carpa contigua al acampe de los trabajadores judiciales.