Finalizó el taller de capacitación sobre planeamiento para desastres ambientales en Los Antiguos

Tras dos días del taller de Planeamiento para Desastres, finalizo exitosamente con más de 30 entregas de certificados. El mismo se dictó en el Quincho del Camping Municipal durante los días martes y miércoles a cargo de los instructores Carlos Revaneira y Mónica Acosta.

La Secretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad, de acuerdo a la legislación vigente tiene como responsabilidad primaria: asistir la Ministra de Seguridad en la implementación de las acciones dependientes a preservar la vida, los bienes y el hábitat de la población ante desastres de origen natural o producidos por el hombre, coordinando el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y reconstrucción.

Contó con la presencia del Intendente Municipal Guillermo Mercado, el Secretario de Estado de Gobierno e Interior de la Provincia de Santa Cruz Dr Martín Chávez, el Sub Secretario de Protección Civil Dr Daniel Russo, el Secretario General de Gabiente Javier Beroiza, el Secretario de Gobierno Marcelo Arias.

El Dr. Martin Chávez Se mostró muy contento de visitar nuestra comarca andina acompañando al Intendente Municipal, por lo mismo, nos comentó:” Estoy muy conforme con la presencia de personal de la Fuerzas Armadas y de Seguridad de distintos municipios, los resultados fueron óptimos, me parece importante realizar estas actividades que nos van a permitir prever, mitigar y dar respuesta ante desastres ambientales

El Intendente Municipal, Guillermo Mercado, expresó: “ Agradezco al Sub Secretario del Interior, Martin Chávez por el acompañamiento, al Sub Secretario de Protección Civil de Nación por estar en nuestra localidad, a los instructores y por sobre todo la Gobernadora Alicia Kirchner, por esta oportunidad. Creo que es muy importante capacitarse en cualquier tipo de desastre, que estemos coordinados con todas las fuerzas, de nosotros depende que los Antiguos este cubierta ante un plan de emergencia”