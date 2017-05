HZCO: Enfermeros acampan en el hall del Hospital

Explicaron que se trata de una carta abierta a la comunidad, en la que dan a conocer l la situación que están pasando los enfermeros de guardia que se desempeña hace más de 10 años en la guardia. El día miércoles fueron relevados del sector ya que según indicaron las autoridades pretenden “quitarnos los derechos adquiridos, sin ningún tipo de justificativo valido basando su accionar en la prepotencia y el autoritarismo”.

Carta abierta

Por medio de la presente carta abierta, los enfermeros pertenecientes al Servicio de Emergencias Médicas del H.Z.C.O. tenemos el agrado de poner en conocimiento a la comunidad de Caleta Olivia, la situación que atravesamos desde hace años. A continuación, detallamos una crónica resumida de los hechos:

Los enfermeros de guardia adquirimos un derecho laboral que se encuentra consagrado en el Convenio Colectivo de Trabajo,(art 56, 59 y 124) , lo cual nos permite tener un diagrama laboral cumpliendo 120 horas, con la correspondiente devolución de sábado, domingo y feriado, los cuales no se han hecho efectivo al día de la fecha, a ello debemos agregar la falta de pago de los códigos provinciales 277, 271 y 276, que se pagan a los demás sectores, menos a la guardia.

En cuanto al personal, diariamente hay solo 2 enfermeros por turno, los cuales rotan por turnos o jornada mixta y hacen dos servicios. Por un lado nos hacemos cargo de la atención intrahospitalaria con un total de 13 camillas de las cuales 2 son cama fría de solo 6 horas de observación donde los pacientes permanecen días internados en condiciones infrahumanas; y por el otro la pre hospitalaria (atención a domicilio, escuelas, accidentes en ruta, etc.), que si se producen en forma simultáneas la guardia queda en total descubierto.

A su vez el mencionado servicio atienden todos los grupos etareos (recién nacidos, niños, adolescentes, adultos, embarazadas, adultos mayores) que estén en situación de urgencia o no, como así también pacientes psiquiátricos, intoxicados por alcohol o drogas con excitación psicomotriz de alto grado de violencia. Al no contar con ningún tipo de seguridad, se nos deja en un total estado de desprotección por no cumplirse siquiera con las mínimas normas de seguridad, corriendo peligro nuestra integridad psicofísica sea en la calle (prehospitalaria) o en el mismo hospital.

Y recibimos todas las derivaciones de la zona norte de la provincia y zonas aledañas, asistimos la demanda de guardia como así también las derivaciones de los consultorios externos del mismo hospital en cuanto a internaciones programadas o internaciones de menor complejidad solo por el hecho de que por guardia se hace todo más rápido.

Nos falta equipamiento e insumos en ambos shockroom (adultos y pediátricos).

Las ambulancias, no tienen el adecuado mantenimiento mecánico y/o service, y se encuentran sin seguro vehicular, lo cual nos deja en un desamparo total en caso de accidentes, no solo al personal enfermero, sino también a los pacientes trasladados.

Nos deben aproximadamente 100 francos .

No nos pagan insalubre, ni siquiera el ítem por realizar tareas pre hospitalarias.

En forma permanente se ejerce violencia laboral, asumen una conducta persecutoria, discriminatoria y abusiva, la cual se ve reflejada en el frecuente hostigamiento, humillación y coerción verbal, hacia los trabajadores.

Se ha solicitado en reiteradas ocasiones que se complete el plantel de enfermeros para poder garantizar una adecuada atención de calidad a cada persona que concurra al S.E.M, lo cual nunca fue tomado en cuenta.

Por ultimo queremos dar a conocer a la comunidad que el reciente día miércoles 24 de mayo, se nos comunicó por medio de una notificación del Departamento de Enfermería, que seriamos relevados de nuestro sector de trabajo, en el cual hemos desempeñados nuestro servicios hace años, realizando capacitaciones y especializaciones pagadas por nosotros mismos, para poder brindar el mejor servicio a la comunidad caletense. Este accionar es una grave persecución laboral, por parte de las nuevas autoridades, cuyo objetivo es aplicar en el sector de la guardia un diagrama completamente diferente, el cual consta de 8 horas de trabajo, quitándose y violándose los derechos laborales adquiridos por los enfermeros.

Estos inconvenientes, fueron planteando a las autoridades competentes, hay innumerables reclamos y notas realizadas al departamento de enfermería y la dirección de este hospital, pero hasta el día de la fecha no hemos obtenido ningún tipo de respuesta favorable.

Lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos laborales y que se cese con el Mobbing o Acoso Laboral, aprietes, amenazas, quitas de derechos adquiridos durante el trascurso de la relación, y nos reincorporen inmediatamente a nuestro sector de trabajo SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL H.Z.C.O