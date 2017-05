Reyes presentó proyecto para pedir la renuncia de Ivovich 

La Diputada solicitó a la gobernadora que no apañe a un hombre violento que denigró a nuestros jubilados, por eso presentó un proyecto en la Cámara de Diputados pidiendo al gobierno de Santa Cruz que separe del Cargo al Titular de la Caja de Previsión, contador Ariel Ivovich.

Cabe recordar que hace unos días Ariel Ivovich protagonizó una vergonzosa y condenable agresión a un grupo de jubilados y sus letradas cuando intentaban notificarlo respecto de una medida judicial dispuesta en el marco del amparo por el cobro de los haberes jubilatorios.

“Esta agresión fisica se suma a la violencia verbal e institucional que venía desplegando el Titular de la Caja de Previsión en su trato con los jubilados de la provincia y dejan claro que no tiene la estatura moral ni las condiciones necesarias para ser un funcionario público”, remarcó Reyes.

“Presentamos este proyecto para que se aparte a Ivovich del Cargo y para que el gobierno deje de apañar con su silencio cómplice los hechos de violencia protagonizados por el mismo. Estamos convencidos que no está en condiciones morales ni éticas de ser funcionario público y que estos hechos no deben quedar sin una condena institucional y política.”

La legisladora además remarcó que “si la violencia ejercida por Ivovich es repudiable en el caso de cualquier ciudadano, con más razón lo es viniendo de un funcionario público el cual debería transmitir con su conducta no solo vocación de servicio, templanza y ejemplaridad sino además hombría de bien. Lejos está Ivovich de cumplir con esos parámetros esperables de un funcionario al servicio de la comunidad y fundamentalmente de un grupo altamente vulnerable como es el de mayor edad.”

“Mientras se realizan campañas contra de la violencia de género, el Gobierno de Santa Cruz encabezado por una mujer no ha dicho una palabra ni ha separado del cargo al funcionario agresor”, dijo Reyes.

La diputada radical destacó que el pueblo de Santa Cruz no olvida las ofensas, el maltrato y la violencia de Ariel Ivovich a los jubilados.

“Estamos asombrados por la inadmisible complicidad que muestra el Gobierno con un funcionario violento que agredió a jubilados. Realmente no podemos entender como Alicia Kirchner lo sigue sosteniendo en el cargo”, remarcó la diputada consultada ante la falta de pronunciamiento por parte de la Gobernadora y sus funcionarios sobre estos hechos.

Para Reyes no debemos olvidar que nuestros jubilados hace mas de 50 días se encuentran luchando por sus derechos, sufriendo el maltrato de quienes gobiernan que parecen no verlos, no entender su sufrimiento, la vulnerabilidad en la que se encuentran y el daño psicológico y físico que sufren día a día: “Ahora también sufren el atropello y daño físico, que, en la persona de estas mujeres, se le infringe a toda la comunidad demostrando la impunidad de la que se precian los funcionarios del gobierno provincial.”