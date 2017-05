Gran concurrencia en la segunda Feria Americana Municipal

Hoy, entre las 14 y las 18hs., en las instalaciones de la Escuela Nº46 (Jaramillo Nº 620), se llevó a cabo la segunda edición de la Feria Americana Municipal, de la que participaron más de 40 feriantes y que tuvo una gran concurrencia de público.

Con respecto a esta edición de la Feria Americana Municipal, el Director de Desarrollo Productivo Local, Claudio Seguel, dijo: “Estamos muy contento de poder realizar la Feria Americana Municipal por primera vez acá en la Escuela Nº 46 y se puede observar el gran marco de gente que está participando, muchos feriantes y mucho público. La idea es continuar con la realización de dos Ferias Americanas por mes, una en este establecimiento y la otra en la Escuela Nº 19.” A su vez, Seguel destacó que “hoy contamos con 42 feriantes participando, este espacio no es muy grande y hay que adecuar los lugares, siguiendo las normas de seguridad que son fundamentales y hay que respetarlas. En realidad, tenemos una gran cantidad de feriantes que quieren participar pero por estas cuestiones no podemos hacer lugar para todos, pero contando el espacio con el que contamos en la Escuela Nº 19 y el espacio que brindamos aquí, en total son más de 100 los feriantes que han participado de estas dos ferias de este mes”. También, el funcionario destacó que “es triple la satisfacción, ya que los feriantes pueden tener un lugar donde exponer sus artículos, los vecinos pueden conseguir cosas en muy buen estado y a muy buen precio y también, en esta oportunidad, pudimos acompañar a la Escuela, ya que los feriantes han colaborado con artículos de limpieza”.

Por último, Seguel agradeció “a todos los feriantes, a los empleados de la Dirección, que si no fuera por ellos que nos acompañan permanentemente, no podríamos realizar estas actividades y también a toda la comunidad que siempre se hace presente en las Ferias Americanas Municipales”.