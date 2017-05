Gremios plantearon a Diputados preocupación por trabajadores de Punta Loyola

Integrantes de distintos gremios participaron en la reunión de la comisión de Energía en la Cámara de Diputados con el fin de exponer a los legisladores su preocupación por la estabilidad laboral de más de 200 trabajadores del Puerto de Punta Loyola. Se convocará al interventor Zeidán a un encuentro para el próximo 15 de junio.

La Comisión de Desarrollo, Energía, Combustibles, Minería, Industria y Comercio, de la Cámara de Diputados, recibió hoy martes a integrantes de los gremios ATE, La Fraternidad y APS (Asociación del Personal Superior Profesional y Técnico de YCF), todos relacionados a la cuenca carbonífera y el puerto de Punta Loyola. Este encuentro tuvo como fin exponer ante los legisladores sobre la situación de inestabilidad laboral que están pasando los trabajadores de Punta Loyola, luego que se indicara desde la intervención que podría haber una reducción de personal en el puerto.

Este encuentro, que se extendió por más de dos horas, contó con la participación de los diputados integrantes de la comisión: Matías Mazú, Ariel Garay, Víctor Álvarez, Sergio Bucci, Javier Flores, Santiago Gómez, y Gerardo Terraz, a quienes se sumaron también Carlos Santi, Darío Menna, Gabriela Mestelán, Alberto Lozano, César Ormeño, Claudio García y Matías Bezi. Por su parte, tomaron la palabra, entre otros, Adrián Campos, en representación de los trabajadores del puerto, Mauricio Pellegrini de ATE, Guillermo Barrionuevo de La Fraternidad, Pablo Mercado de APS, y Cristian Oliva y Juan Pablo Barrera, ambos de Río Turbio.

Los trabajadores hablaron sobre diferentes aspectos de la problemática, a la vez que remarcaron la urgencia de llegar a un acuerdo con YCF en el corto plazo y manifestaron su preocupación por las manifestaciones vertidas por representantes de la empresa, por el interventor Omar Zeidán y por integrantes del gobierno nacional, que apuntan a un achicamiento del personal del puerto e incluso de la desactivación de la línea ferroviaria que une Punta Loyola con el yacimiento en Río Turbio. Luego de intercambiar opiniones con los legisladores, se acordó citar a Omar Zeidán y a los gremios a una reunión que podría desarrollarse el próximo 15 de junio, luego de la sesión de la Cámara de Diputados. Por otra parte, los trabajadores entregaron diversas notas a los legisladores.

Balance

Cristian Oliva, Secretario Normalizador de ATE Río Turbio, expresó su satisfacción al realizar un balance positivo de la reunión, destacando principalmente que “estamos buscando una solución para los compañeros de Punta Loyola porque es una situación bastante complicada la que están pasando”, agregando que “se ha dicho claramente que los 240 compañeros no son factibles en el puerto, sino que hay que dejar 50 y los otros llevarlos a Río Turbio”. Por otra parte, comentó Oliva que “en Río Turbio tenemos situaciones muy complicadas, como la falta de inversiones, “porque nos han dicho desde el Gobierno Nacional que hay inversiones y no las hemos visto, no tenemos ni los insumos básicos y permanentemente se esta apuntando al trabajador”.

Asimismo, lamentó el dirigente sindical que desde la intervención de la empresa “no están dando las respuestas que necesitamos” y remarcó que “estamos buscando que el trabajador tenga estabilidad laboral”, a la vez que indicó que “van a llamar a la intervención y a los sindicatos para que podamos hablar y sacarnos las caretas, capaz que nosotros estamos equivocados o capaz que ellos están equivocados, pero la mejor forma es que podamos estar cara a cara diciéndonos las cosas”.

Por otra parte, Pablo Mercado, de APS, afirmó que los diputados “nos atendieron bien, escucharon las problemáticas que tenemos en la empresa y en el yacimiento, y principalmente vinimos a plantear el tema de Punta Loyola, porque en la última paritaria la empresa nos informó que el puerto y el ferrocarril no tienen viabilidad y no estaban contemplados dentro del proyecto y la planificación de la empresa y esto significaba que 220 compañeros podrían quedar en situación de despido o le iban a dar la posibilidad de acogerse al retiro voluntario o suspenderlos por 3 a 6 meses en su casa cobrando un sueldo y después vendría la baja”.

Ante todo ello, indicó el gremialista, afirmando que en diversas reuniones “fuimos bien claros, decidimos que no vamos a avanzar en las paritarias hasta que no estén los compañeros de Punta Loyola adentro, eso le explicamos a los diputados y ellos han escuchado y van a ver si el interventor puede asistir a una reunión los gremios”.