Reyes: El Frente Para La Victoria se negó a citar al representante de Santa Cruz en YPF

La diputada radical Roxana Reyes pidió el tratamiento de su proyecto que buscaba citar al Ministro de Economía y Obras Públicas Juan Franco Doninni, que es el representante de Santa Cruz en el Directorio de YPF.

Quería que se brindarán explicaciones sobres el plan de desarrollo, inversión y trabajo de la petrolera, y también detalle todo lo que hizo para defender los intereses del pueblo de Santa Cruz desde ese importante cargo.

Pero el Frente para la Victoria protegió al funcionario y evitó que el mismo sea citado a la Legislatura.

“Al parecer la preocupación por la situación de la industria petrolera que tienen algunos legisladores es parcial porque no les interesa saber qué hizo durante todo este tiempo el hombre que debía defender los intereses de nuestra provincia”, remarcó Reyes.

“Tiene un muy importante sueldo adicional al que cobra como ministro pero no puede brindar informes ni detalles sobre su gestión, o las políticas que impulsó para que en Santa Cruz no cayera la producción de crudo.”

Reyes remarcó que ante la baja del precio internacional del petróleo se desató una crisis que está afectando a nuestra provincia, porque las empresas que explotan nuestros recursos comienzan achicar las inversiones y a dejar de operar.

“Ante este panorama es imperante que los representantes de Santa Cruz en la empresa petrolera más importante, YPF brinden explicaciones sobre sus acciones y propuestas para frenar y revertir esta situación. No es posible que sigan en silencio y que nadie les diga nada”, enfatizó la legisladora.

El proyecto de la diputada Reyes establecía solicitar la interpelación del ministro para conocer su actuación en el directorio de la empresa Y.P.F. S.A. Se le solicitaba un detalle completo sobre las políticas de inversión desarrollo y empleo de la empresa Y.P.F. S.A.. También se le pedía que explicite por qué la empresa se encuentra en una etapa de desinversión en la provincia de Santa Cruz, y que medidas y/o alternativas ha propuesto como representante de nuestra provincia.

Durante la sesión de la Legislatura se aprobó un proyecto conjunto para declarar la emergencia en el sector petrolero y tomar una serie de medidas al respecto.

Sobre el particular la diputada Reyes celebró el cambio de actitud mostrado por los miembros del Frente para la Victoria que no defendieron los recursos naturales de Santa Cruz en los últimos 25 años: “Vemos con muy buenos ojos este cambio de actitud y esta preocupación que hoy manifiestan los compañeros del Frente para la Victoria, porque durante mucho tiempo no defendieron nuestro petróleo ni los intereses de Santa Cruz; no lo hicieron cuando le dieron 7 áreas hidrocarburíferas a Lázaro Báez y otras 7 a Cristóbal López y después se olvidaron de controlarlos mientras no hacían inversiones ni sacaban petróleo; no defendieron nuestros recursos cuando regaron el petróleo con las renegociaciones a PAE y otras empresas por 40 años; tampoco defendieron los intereses de Santa Cruz mientras el Gobierno Nacional durante el Gobierno K se quedaba con la renta petrolera y nos pagaba las regalías con un tope aplicando retenciones a las exportaciones.”

La Legisladora dijo que mientras diputados de su partido defendieron a Santa Cruz, presentaron alternativas y se opusieron a la entrega y el regalo de nuestro petróleo, los diputados del FVS miraban para otro lado y eran cómplices del saqueo.