Almada: “No hubo nada especial, solo la necesidad de dar un paso al costado para atender asuntos personales”

El Secretario General del Sindicato Camioneros de Santa Cruz, Juan Almada, hizo declaraciones al departamento de Prensa, desde donde se abordó al dirigente sobre varios aspectos que tienen que ver con la institución, pero fundamentalmente, se le preguntó por su salida de la candidatura para las próximas elecciones del gremio, liderando la Lista Verde de la “Agrupación 15 de Diciembre”, que inclusive desplegó afiches de campaña anunciando su postulación.

¿Ud tenía grandes expectativas puestas en las elecciones del mes de julio, sin embargo se bajó de la candidatura?.

Así es. Mi intención ha sido seguir en el Sindicato y quería hacerlo ganando las elecciones que gracias al esfuerzo de todos los muchachos, se han podido lograr y ya tienen fecha de realización; pero hubo situaciones familiares y personales que ganaron en el orden de prioridad y la mejor forma de demostrar coherencia y honestidad, no solo con los compañeros sino ante uno mismo, es saber dónde están las prioridades. Puedo decirte que no hubo nada especial, solo dar un paso al costado, darme un tiempo y atender asuntos familiares y personales que requieren, como a todos creo, mayor atención y más dedicación. No olvidemos que la actividad, si uno la hace como corresponde, insume muchísimo tiempo el cual se le debe dedicar a temas administrativos, pero también a la resolución de problemas, reuniones, viajes y una serie de cuestiones que lo ausentan de muchos temas personales que son importantes para cada uno.

Se entiende, pero Ud antes de postularse sabía que esto era así…

Por supuesto; precisamente porque lo se y conozco muy bien el funcionamiento de nuestro sindicato, creo que nadie puede retacear tiempo o estar limitado por asuntos que para la institución pasan a ser secundarios, porque si un compañero se enferma, si debe ser derivado o si alguien tiene un problema en una empresa, o no le pagan lo que corresponde o un grupo de trabajadores es despedido o cualquier cosa que ocurra en nuestro ámbito, es responsabilidad del sindicato y mía y por lo tanto, no puedo postergar la solución de esos problemas porque me surjan cuestiones de tipo personal, aún cuando yo estoy rodeado de gente confiable y capacitada para resolver lo que se presente, pero todos sabemos que en la práctica quienes estamos al frente de un gremio, tenemos la obligación de dar la cara y ponernos al frente de las situaciones que surjan. Yo no desconocía nada de eso, pero para que te des una idea, el día de las elecciones de la Junta Electoral (30 de marzo) Comodoro Rivadavia estaba siendo arrasada por el agua y el barro. Yo tengo toda mi familia allá y sin embargo, debí quedarme en Río Gallegos porque el proceso que vivíamos en el sindicato era sumamente importante y definitorio para el futuro de la organización. Estas cosas te ponen en crisis y te hacen repensar mucho si en algún momento no te conviene hacer la pausa.

¿Podría decirse que se cansó después de 10 años de gestionar el Sindicato?

No, en absoluto. Tengo más ganas que nunca de seguir trabajando y de hecho vamos a estar dando una mano a quien resulte ganador, seguramente. La necesidad de dar un paso al costado no tiene nada que ver con sentirme contrariado por el funcionamiento del sindicato, al contrario, estamos muy orgullosos de haber podido lograr poner de pie en 10 años, un gremio que como el nuestro era prácticamente inexistente, escaso patrimonio, sin recursos y muy pocos afiliados. Nosotros logramos poner a Camioneros en funcionamiento en Santa Cruz y eso es muy gratificante; en un momento pensé en proponerle a la gente seguir en esta línea y por eso mi candidatura, pero como te expliqué hoy existen cuestiones que merecen una atención especial de mi parte y eso ha generado esta decisión. Vocación de conducir no falta, lo que falta, en todo caso es un poco de tiempo. Sin embargo creo que esto va a ser bueno para todos. Está bueno que algo se renueve, que entre gente nueva y poder ver a la distancia si lo que uno pudo hacer en todo este tiempo sirve para que otros le den continuidad a las obras y a los logros que hemos tenido todo estos años, no sin gran esfuerzo, trabajo, alegrías y muchos sinsabores.

Si bien ya lo planteó ¿Qué es lo mejor y lo peor que se lleva de su gestión?

Peor, nada. Tal vez alguna cuestión inconclusa que dejamos por ahí lo consideramos como algo pendiente; nos hubiera gustado generar más infraestructura y abarcar muchos más beneficios que los alcanzados, pero sin embargo no estoy disconforme con lo que logramos. Creo que es mucho y muy bueno. No voy a ponerme a realizar aquí un inventario, pero créeme que estamos muy conformes con el trabajo que hicimos, tal vez en otra nota podamos detallarlo.

Por supuesto que lo haremos. Ahora bien ¿Qué mensaje le deja Ud a los afiliados?

Que luchen, que sigan luchando por lo que creen y junto a quienes creen ellos que los puede representar. En más de una oportunidad los camioneros dimos muestra de firmeza, entereza y responsabilidad. Nuestros afiliados saben que están respaldados por un gremio fortalecido y para eso trabajamos estos 10 años. Yo pido dos cosas: que nunca se pierda de vista lo qué éramos en el 2006 cuando nos hicimos cargo y qué somos hoy a nivel provincia; en segundo lugar pido que sepamos conducirnos en paz como lo hicimos siempre y que las elecciones internas sean un motivo de alegría y no de diferencias. Los hechos y la realidad evaluará a quienes tengan la responsabilidad de continuar nuestra obra, pero todos y cada uno de los afiliados deben tener la total seguridad de que todos trabajamos para un fin común y ese único fin es hacer cada vez más grande nuestro sindicato. No importa el lugar en que nos toque estar. Ya sea sentado en la Secretaría General, como delegado en alguna empresa o sentado en un camión por la ruta: allí siempre habrá un afiliado camionero que estará trabajando para hacer por nuestra organización, lo mejor.