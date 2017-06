El Hospital Regional Río Gallegos integrará Red Nacional de Oncología Pediátrica

Referentes del Programa Nacional de Cáncer Infantil vienen recorriendo distintos Hospitales del país con el objetivo de evaluar con que capacidades cuenta cada lugar para la atención de niños con cáncer. Esta mañana visitaron el Hospital Regional Río Gallegos para lograr la integración a la red.

Desde el Programa del Instituto Nacional del Cáncer, la Dra. Moreno señaló que lo que tratan de hacer es ver las capacidades de resolución que tienen las distintas unidades oncológicas pediátricas y trabajar articuladamente armando una red de trabajo entre los distintos centros del país, porque los pacientes oncológicos pediátricos tienen distintos niveles de complejidad y la manera de pensar toda esta problemática es a través de una red de trabajo. Además agregó que el Hospital Regional tiene una infraestructura edilicia excelente y capacidad humana, y un poco el trabajo es ir visitando distintos hospitales del país y ver las capacidades que hay para atender a niños con cáncer.

“Estamos muy contentos de poder constituir junto con el Hospital Regional de Río Gallegos una red de oncología pediátrica y que los pacientes de aquí puedan ser inicialmente desde la sospecha diagnóstica, centralizados en este hospital, que en caso que el paciente requiera alta complejidad pueda derivarse en tiempo y forma y que el seguimiento y el cuidado de ese paciente sea integral, de una manera articulada”.

De esta manera el paciente y la familia se sienten contenidos, no solo acá, sino también allá, cuando vuelva, que los cuidados sean en conjunto y que no se tenga que hacer un desarraigo tan prolongado del paciente. “Para nosotros es sumamente importante poder integrar a este Hospital a lo que sería la red de oncología pediátrica, ustedes tienen entre ocho y nueve casos nuevos de cáncer por año, ese número de pacientes es bueno, es un número que se mantiene estable y que no se ha modificado en los últimos 14 años” detalló Moreno.

“Estamos muy contentos de instalar el sistema de registro de los casos, es online en todo el país con lo cual se van a poder cargar en el sistema desde la sospecha diagnóstica hasta el seguimiento del paciente”.

La Dra Costantini referente del servicio de UTIP del Hospital Regional Río Gallegos, señaló que es sumamente importante poder reunir todos los casos en el Hospital, porque en general los pacientes pediátricos con cáncer se perdían en el seguimiento, el niño se iba con el diagnóstico o con la sospecha diagnóstica a Bs. As. y después no los veíamos más, tampoco los podíamos registrar, entonces solamente los conocíamos cuando en el desarrollo de la enfermedad del niño sucedía algún evento extra como fiebre, diarrea etc, y los padres consultaban en el Hospital.

“Poder atender acá en conjunto con los oncólogos de cabecera de los centros de mayor complejidad y evitar el largo tiempo de derivación que en general tienen estos pacientes que fácil son más de 6 meses, gran parte se va poder hacer acá y lo más importante en Bs. As. pero saber que el Hospital Regional de Río Gallegos que va ser referente para estos niños, los padres pueden venir y consultar las dudas que tengan, la verdad que es un alivio tanto como para los niños como para los padres que puedan tener referentes acá en la cuidad y aclarar que es para toda provincia no sólo para Río Gallegos”.