Medvedovsky : El concejal Ruiz nos abandonó

Durante esta mañana seis (6) concejales, representantes de ambos bloques, se hicieron presentes en el recinto del Honorable Concejo Deliberante con el fin de llevar adelante la Sesión Ordinaria pactada para el día de la fecha, o especial solicitada a la presidencia tras los anuncios de suspensión.

El gran ausente fue el Presidente Evaristo Ruiz, ante esta situación el edil Medvedovsky manifestó “acá lo importante es que ambos bloques logramos sobreponer la institucionalidad, ante las diferencias políticas. Sin embargo, no obtuvimos el acompañamiento del Presidente, quien evidenció que esto se trata de una interna de su partido con el intendente y no de lo argumentado en los instrumentos legales, acerca de que el Concejo no cuenta con los insumos necesarios para sesionar”.

La participación en la Sesión de seis (6) de los siete (7) concejales electos, demuestra la falta de voluntad política del Presidente para dar lugar a la sesión, y echa por tierra las excusas manifestadas en los sucesivos decretos de postergación de la misma.

Medvedovsky, indicó que “el Concejo Deliberante cuenta con los insumos y servicios necesarios para sesionar con normalidad, por lo que, la falta de hojas no es un argumento sólido para no desarrollar la reunión legislativa”.

Por otro lado, hizo mención a que “como representantes de los vecinos, debemos garantizar el funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante, ámbito para el cual hemos sido electos y en el cual debatimos y tratamos de dar solución a las problemáticas de la ciudad. Hay que hacer un mea culpa, y reconocer cuando no se está a la altura de las circunstancias. No podemos hacer oídos sordos a lo que está sucediendo Río Gallegos con la falta de servicio de transporte público, el estado deplorable de las calles, la falta de una política clara de control animal, entre otros.”