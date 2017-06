La Dirección de Deportes, informa que la Escuela Municipal de Básquet, participo en el Torneo Internacional Copa Aniversario del Colegio San José en Puerto Aysen (Chile) con la categoría Masculino U-17.

Durante 6 días (16 al 21 de mayo), en dos recintos deportivos de Puerto Aysén en el gimnasio IND y en el gimnasio del Liceo San José UR, se desarrollaron vibrantes encuentros deportivos de basquetbol tanto en damas como en varones,en la cual la calidad demostrada por los jóvenes estudiantes entusiasmaron a la comunidad, quienes colmaron las distintas jornadas deportivas en donde se desarrollaban los partidos.

Los equipos que participaron fueron: Liceo San José (P. Aysén), Colegio Alameda (Santiago), Liceo San Felipe Benicio (Coyhaique), C.D Profeco (Coyhaique). Colegio Puerto Natales y Las Heras (Argentina) en rama masculina.

Alejandro Vera, parte del equipo organizador de estas jornadas deportivas, destacaba la realización de este torneo de basquetbol: “Un balance bastante positivo, se jugó una cantidad de 50 partidos, participaron 14 equipos, 8 de damas y 6 de varones, colegios de distintas regiones del país y de Argentina, así que sin lugar a dudas estas cinco jornadas han sido muy agotadoras, pero satisfecho con el trabajo realizado. Este evento se ha transformado en un icono en la región a nivel escolar, en donde por más de 12 días vamos a tener actividades, continuando posteriormente con el futsal, balonmano y el voleibol”.

La Escuela Municipal de Básquet recalca y agradece el buen trato, hospitalidad del equipo organizador como así de la comunidad en general.

Como se indicaba el domingo se desarrollaron las finales del basquetbol quedando los siguientes resultados:

VARONES

–1er lugar: Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique

2º lugar: Sagrados Corazones de Alameda, Santiago

-3er lugar: Liceo San José UR de Puerto Aysén

-4to lugar: Las Heras de Argentina.

*Las Heras 30 vs 37 Colegio Alameda

*Colegio Puerto Natales 25 Vs 87 Las Heras

*Las Heras 55 vs 38 Profeco

*Liceo San José 39 Vs 46 Las Heras

*Liceo San Felipe 53 Vs 42 Las Heras

*Liceo San José 55 Vs 46 Las Heras