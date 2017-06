En el día de ayer se realizó la 7° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de El Chaltén.

En esta oportunidad, la reunión comenzó con el proyecto de Resolución que contaba con dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento, Publicaciones y Participación Ciudadana en relación a la solicitud al Ejecutivo Municipal para que ratifique o rectifique los términos de la renuncia de la ex secretaria de Hacienda Sra. Mónica Durán, la cual no fue aprobada ya que contó con dos votos positivos de los tres necesarios.

Por otro lado, se solicitó tratar sobre tablas el proyecto de Resolución sobre el requerimiento al Gobierno Nacional y Provincial para que arbitre los medios necesarios para avanzar en el proyecto de construcción del nuevo secundario, proyecto que no llegó a tratarse sobre tablas ya que no contó con los votos necesarios para ese mecanismo. Al momento de la alocución del Concejal Mirvois fundamentando por qué se tenía que tratar y no enviarse a Comisión, el Presidente del HCD le solicito que sea escueto en su discurso sugiriendo que no estaba tratando el tema puntual, acto seguido el Presidente llamó al orden al Concejal al considerar que no estaba cumpliendo con los pasos habituales, al no tener respuesta positiva y ante un nuevo llamado al orden, el Concejal Compañy decidió suspender la sesión, situación que generó desconcierto y malestar en el público presente.

Luego de casi dos horas, se retomó la sesión y el concejal Mirvois pudo concluir con su discurso referido al tema, luego de eso no se logró el tratamiento sobre tablas del proyecto en cuestión y se giró, para su análisis, a la Comisión Plenaria de Legislación, Interpretación, Reglamento, Publicaciones y Participación Ciudadana.

Asimismo, la Concejal Martínez Oviedo solicitó un nuevo tratamiento sobre tablas para el proyecto de solicitud al Banco Nación para el cumplimiento del cronograma establecido correspondiente de la oficina en El Chaltén, proyecto de Resolución que no prosperó y fue girado a la Comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento, Publicaciones y Participación Ciudadana.

Para cerrar, los ediles en su totalidad aprobaron la Ordenanza de autoría del Bloque UpVM que prohíbe la habilitación de Casinos y Salas de Juegos en todo el ejido urbano de El Chaltén, dando por finalizada la 7ª Sesión del período Legislativo 2017.