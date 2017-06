Favoritismo, irregularidades y arbitrariedad en licitaciones públicas en Las Heras

Por: Juan Ignacio Paradiso

Sin lugar a dudas, la apertura de sobres para la adjudicación de las obras en la ciudad de Las Heras, para el reacondicionamiento del natatorio municipal (Expte. Nº 28828/2017) y la construcción de la plaza del bicentenario (Expte. Nº 28829/2017) se salió del libreto y terminó violando normas legales y procesos reglamentarios.-

Cabe puntualizar, que si bien existió para los potenciales oferentes, concurso de precios, invitación a cotizar, inscripción en el registro, publicación en el Boletín Oficial, lo cierto es que, la administración municipal a cargo del intendente José María Carambia no ha conferido seguridad jurídica, existiendo defectos e irregularidades de forma, donde excluyeron con arbitrariedad manifiesta a empresas impidiéndole el acceso para poder estar presentes en el acto de apertura de sobres y de esa manera poder comprobar, comparar y verificar el proceso, como los montos de los demás oferentes concretos.-

El acto de apertura de sobres, se realizó a puertas cerradas, y dos de las tres empresas que habían participado en el pliego y ofertado por la obra no pudieron ingresar. Cabe recordar que, uno de los procesos legales del acto de “apertura de sobres” es la presencia de Escribano público, autoridades gubernamentales, empresas oferentes y público en general, Pero al intendente Carambia ésta parte no le interesa y utilizó al pie de la letra sus facultades omnímodas para segar los derechos y garantías de los oferentes interesados.-

Como sabemos, las ofertas no pueden apartarse de las bases de la licitación aun por razones de calidad, pues sería impugnado por los demás oferentes por no ajustar su propuesta a tales bases. En el caso no pudo ser, habida cuenta que les negaron el acceso a los demás oferentes. Debiera saber Carambia como letrado que, las normas que pretenden excluir la posibilidad del recurso violan ostensiblemente la garantía constitucional del debido proceso y son jurídicamente inexistentes.-

En consecuencia, abrieron las ofertas en una oficina de la Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos de la Municipalidad, tomaron conocimiento de las cifras, y a sabiendas de los montos allí ofertados, comenzaron a adecuar los precios (acomodar los números) para que el ganador sea el empresario amigo del intendente, el que llamativamente siempre gana las licitaciones de obras y donde por cosas del destino su sobrina ocupa un importante cargo en la administración municipal.-

Cabe recordar que la Licitación Pública Nº 003/2017, “Mano de obra y materiales para la construcción de la plaza del Bicentenario”, tiene un presupuesto Oficial de $ 9.000.000,00 (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz, Año LXII Nº 5134, de fecha 25/04/2017, Pág. 7).-

En tanto la Licitación Pública Nº 004/2017, “Mano de obra y materiales para la construcción de mano de obra y materiales p/ el reacondicionamiento del natatorio municipal ETAPA I “, tiene un presupuesto Oficial de $ 8.999.604,94 (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz, Año LXII Nº 5134, de fecha 25/04/2017, Pág. 7).-

Arrojando -de momento- un monto total de casi 18 Millones ($ 17.999.604,94) si tomamos en cuenta que el natatorio no sumaría más Etapas, lo que engrosaría esa cifra.

La presentación de propuestas y fecha de apertura se realizó el 15 de mayo, terminada la apertura -ilegal- de sobres y vencido el plazo, en fecha 22 de mayo, el municipio le comunican por nota a las empresas “perdedoras” que no han sido adjudicatarias de las obras.-

Una de las empresas damnificadas es TRANSPORTES FIGUEROA S.R.L. la cual se presentó como oferente, se inscribió en el registro, abonó el Pliego en Tesorería (valor $10.000), cumplimentó todos los procesos, pero le negaron el ingreso a la apertura de sobres, manifestándole el Municipio que “le avisarían” cuando suceda el acto, y mientras les comunicaban eso, paralelamente estaban acomodando los montos para beneficiar al ganador favorito del intendente.-

Lo que realmente interesa en éstos casos licitatorios, es lograr el mayor número posible de oferentes, para que las posibilidades de comparación sean más amplias. Ello, a fin de que la autoridad cuente con múltiples alternativas para elegir la que proponga las mejores condiciones en el objeto contractual, en vista al interés general al que debe subordinar la administración su comportamiento.-

Por supuesto, a fin de favorecer la concurrencia y competencia con miras a la obtención de la mejor decisión para el erario público debe favorecerse también la contradicción, no solamente entre los potenciales oferentes y los oferentes concretos, sino también de parte de la comunidad alcanzada por la obra, a través de los derechos de incidencia colectiva.-

Los recaudos excesivos, la severidad en la admisión y la exclusión ante omisiones trascendentes, deben ser corregidos por actos de subsanación o impugnación, sin perjuicio de posteriores acciones judiciales. En el caso, corresponde aplicarlos, habida cuenta de la existencia de deficiencias de carácter grave que vulneraron la esencia del trato igualitario entre los oferentes. Por ello, el acto de la administración significó una ilegítima exclusión de partes, como ser la concurrencia y presencia a la apertura de sobres de oferentes, afectando de esa manera derechos de interesados lo cual debe ser impugnable por las empresas, tanto administrativa como judicialmente.-

Como dato extra, actualmente se encuentra en ejecución la Obra de la pileta de natación y, existe un colegio privado interesado en una propiedad del intendente Carambia (inmueble abandonado) para edificar allí el establecimiento educativo, y una de las exigencias que tiene éste colegio, es tener un natatorio por sus diferentes especialidades y vaya casualidad con suerte que tiene el titular del colegio como el intendente, ya que cierran el negocio entre la pileta de natación y el inmueble en cuestión.-

Los hechos irregulares, fueron una “victoria de la inconsistencia” si lo vemos del punto de vista del derecho administrativo, sobre las garantías de los demás oferentes, En el acto se desvirtuaron -entre otras cosas- el sentido de la norma reglamentaria impuesta en defensa del interés del Estado.-

La maniobra de remitirle desde el municipio una nota diciendo que no cumplieron con información técnica, le permite adjudicar a otro aún por un precio superior y sin que efectivamente se sepa si el adjudicado cumplió con los procesos legales, pues al no haber apertura pública real de las ofertas, sólo ellos pueden saberlo (Carambia y su amigo empresario). Posiblemente en los expedientes de la comuna hayan dibujado el acto con una apertura actuada en la que firman algunas autoridades gubernamentales en conjunto con el “ganador” y con ausencia “voluntaria” de otros oferentes-

Como podemos observar, en Las Heras no se cumplen los procedimientos legales, surgiendo graves vicios, y donde nos muestra que la autofijación de objetivos, sin importar las normas y quebrantando los procesos reglamentados, es la meta a conseguir por el intendente Carambia para favorecer a su amigo empresario (¿deberá favores?).-

En el derecho comparado lo sucedido es una falta muy grave, donde se demuestra que existió una ventaja ilegítima a favor de un oferente (amigo del intendente). Allí está el nudo de la cuestión, favoreciendo a uno en clara desventaja potencial con otros.-

Por otro lado, hace pocos días (7 de marzo) el intendente de Las Heras expresó: “en el plan de obras e inversiones que firmó nuestra localidad con el gobierno nacional, por un total de 350 Millones, hoy debían ser transferidos a Las Heras el primer pago, comprometido en 84 Millones de pesos, sin embargo solo se acreditaron 10 Millones, ya le avise a los vecinos que si no cumplen me voy a encadenar en la Plaza de Mayo en defensa de los intereses de mi ciudad”.-

Tendría que tener cuidado el intendente cuando menciona la palabra “encadenar”, no vaya a ser cosa que lo encadenen en una celda por maniobras irregulares en el manejo de fondos públicos nacionales.-

Dichos actos revelan la intención de favorecer al amigo y castigar a otros creyéndolos enemigos por utilizar voluntariamente los derechos que la Constitución les asegura, lo que resulta positivamente un disparate. Semejante maniobras contra el interés público empaña la seriedad y objetividad de la licitación y debe ser desechada. Pues el interés público no puede estar al servicio del aventurerismo político ni de experiencias de dudoso resultado.-

El intendente (como agente público) en condiciones inadmisibles dio excepcionalmente ventajas a un solo oferente, su amigo favorito, con procesos teñidos de arbitrariedad e irrazonabilidad contra los demás, siendo que tiene el deber de velar por la seguridad y regularidad de las acciones administrativas.-

Reviste un carácter fundamental el control judicial como así también por parte de órganos de control jurisdiccional Provincial (Tribunal de Cuentas) y fundamentalmente del Estado Nacional, más precisamente del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.-

Los vicios de ilegitimidad resultan patentes para que se inicien acciones legales. Manifestaciones verbales de empresarios damnificados, confirman que presentarán formal denuncia sobre los actos ilícitos acontecidos, por haber sido mal excluidos con arbitrariedad, dando favoritismos y estando en juego fondos públicos nacionales.

Todos los documentos: