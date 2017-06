APROSA celebra el Día Mundial del Medio Ambiente

El gremio de los profesionales de la salud, puso en relieve la importancia de esta fecha y pidió “reflexionar y tomar conciencia”, para garantizar el cuidado de nuestro planeta y sus recursos naturales. Asimismo argumentó la necesidad de unificar las políticas públicas del gobierno provincial y de los estados municipales para encauzar los problemas ambientales y que el sector privado redirecciones sus operaciones.

El 5 de junio, se celebra en todo el mundo, el día del medio ambiente, fecha clave donde la Organización de Naciones Unidas (ONU) sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política, y como consecuencia diferentes actores sociales emprenden actividades para reconocer

En este contexto, desde el gremio pusieron en valor lo que significa para la humanidad celebrar este día, en tanto que pidieron a los gobiernos y funcionarios a cargo de las áreas pertinentes “hacerse cargo” de los innumerables problemas que invaden a los santacruceños en materia ambiental como así también al sector privado, para que sus prácticas se vuelquen fundamentalmente en esta línea.

Al respecto, consideraron que los estados provinciales y municipales “deben dejar las diferencias de lado” y entender que “la ciudadanía no puede ser objeto de la desidia” en temas sensibles que hacen a la condición social. “Vemos un profundo retroceso-alertaron desde el sindicato- y no vemos las soluciones ni aún, las inversiones concretas en los pueblos para terminar definitivamente con la falta de agua y con los derrames cloacales que todos los días se van intensificando, sin tomar conciencia del daño al cual estamos expuestos, indicaron. Muchas veces escuchamos-agregaron- que buscan la radicación de empresas a Santa Cruz, pero es contradictorio los discursos gubernamentales, ya que el desarrollo se promueve con el vital elemento y si no acordamos el arribo de mayor caudal de agua, nuestro lugar nunca llegará a algún nivel de industrialización, sino todo lo contrario, el estado seguirá siendo la principal bolsa de trabajo en Santa Cruz.

En esta línea explicaron que el servicio de recolección de la basura domiciliaria no está ajeno en el debate ni mucho menos el papel que deben tener los vecinos que son el primer eslabón en esta cadena, es una cuestión cotidiana que se deberá resolver en la urgencia, ya que es básico impedir la acumulación y como consecuencia, la rotura de bolsas que no tan sólo implica una contaminación ambiental sino visual.

Recordemos que dentro del marco de esta fecha, como objetivo se busca brindar un contexto humano, y motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible en tiempo, así lo indica el fundamento de este reconocido propósito.

SECTOR PRIVADO

Las empresas mineras en sus diferentes modalidades y las operadoras petroleras también son actores que mucho tienen que ver con este debate que hoy busca concientizar principalmente sobre cuál es el nuevo paradigma a respetar, para proteger nuestra tierra para las futuras décadas. Atento a ello, es fundamental que estas industrias tomen conciencia y dejen de lado “la rentabilidad” como lógica de funcionamiento, a costa de contaminar a cualquier precio el lugar donde residen sus operaciones y además, entender que la mirada de sus actividades indisolublemente tienen que prosperar en proteger los recursos naturales, porque ello es propiedad de sus habitantes, quienes deben gozar de sus atributos. Estás corporaciones-explicaron- han dado muestra que poco les importa, ya nada certifica su sentido de pertenencia a este lugar ni mucho menos remediar la zona, una vez que abandonan sus labores, cuando los negocios carecen de rentabilidad, indicaron.

Por último desde APROSA recordaron que en el años 2015, esta organización gremial organizó un evento en Caleta Olivia, para poner en agenda la contaminación ambiental y el papel de las empresas del sector petrolero y minero, con excelentes resultados educativos. Quien esté interesado, podrá ingresar al canal oficial de Aprosa Santa Cruz en YouTube y mirar el desarrollo de las exposiciones.