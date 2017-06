Alicia Kirchner felicitó al equipo que descubrió un nuevo marcador para hacer perfiles genéticos

La Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, recibió al equipo del Laboratorio Regional de Investigación Forense, que depende del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, para felicitar por la confirmación internacional del descubrimiento de un nuevo marcador para hacer perfiles genéticos. Presentarán este hallazgo en Seúl, Corea del Sur, en el mes de agosto.

La mandataria, recibió a integrantes del equipo de trabajo del Laboratorio Regional de Investigación Forense dependiente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, a fin de saludar y felicitar por el logro alcanzado.

El encuentro se llevó a cabo con la presencia de la Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau; el subsecretario de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente, Dr. Ignacio Suarez Moré; la Coordinadora General del Laboratorio Regional de Investigación Forense, Liliana Coggiola; la jefa del área de Biología Molecular – Genética Forense, Magister Hortensia Cano y la integrante del equipo profesional, Lic. Valeria Marcucci.

Vale referenciar que tras la confirmación internacional del descubrimiento de una nueva variante alélica (se denomina así cada una de las diferentes formas que puede adopta un gen) para un marcador de los 24 que usan en el laboratorio para hacer los perfiles genéticos. Esto obligará a las empresas que fabrican los kits de uso, a rediseñar la metodología para poder incluir esta nueva variante y obtener la lectura de la misma.

Alicia Kirchner tradujo en palabras el orgullo y la felicidad por tratarse de un grupo de profesionales santacruceños quienes han dado al mundo una nueva posibilidad de comprender la información genética heredada por los progenitores. En ese sentido, pronunció el “orgullo” que provoca a toda la provincia este hallazgo y señaló la importancia de transmitir este logro para “motivar a otros estudiantes y profesionales” a seguir trabajando “interdisciplinariamente”.

En la reunión se dio a conocer todo los relacionado al proceso que tuvo este descubrimiento, desde la etapa cero, como las dudas, las preguntas que se generaban, las consultas con centros especializados en Buenos Aires, el envío de la consulta a los Estados Unidos hasta finalmente el reconocimiento de lo que se había alcanzado, algo que permitirá rediseñar los marcadores de genética.

“Estamos felices por este logro”, dijo la magister Hortensia Cano y “sobre todo porque en general los investigadores piensan que es solamente en las provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe son los únicos lugares donde está la posibilidad de poder encontrar este tipo de hallazgos”.

La profesional subrayó que: “es una alegría que para nosotros significa instarnos a seguir trabajando comprometidas con esto y mostrando que en Santa Cruz también se pueden lograr estos hallazgos importantes. Es un buen mensaje para la sociedad pero sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes deben estar buscando siempre alternativas de progreso y de formación. Simplemente tenemos que estar comprometidos, ser responsables, sin importar si estamos a 3 mil kilómetros de la capital del país”.

Origen del descubrimiento

La licenciada en Genética Valeria Marcucci, informó cuál fue el origen de esta situación. “Nosotros trabajamos cotidianamente resolviendo casos de filiación y cualquier tipo de parentesco, como así también en causas penales como homicidios; robos; delitos de integridad sexual y demás. Pero particularmente en este caso nosotros estábamos resolviendo un caso de impugnación de paternidad, donde encontramos en uno de los involucrados en el caso, que presentaba algo raro. Eso raro son señales que nosotros vemos para poder establecer el perfil genético de una persona, donde lo máximo que se puede llegar a ver son dos señales, en este caso para uno de los marcadores, de los 24 con lo que nosotros trabajamos, encontramos tres señales. Repetimos porque pensamos que había sido un error de la técnica cuando lo íbamos procesando. Vuelve aparecer, entonces cambiamos de marca comercial de estas determinaciones y aparece nuevamente. Allí dijimos no es un error ¿Qué es?”

“Empezamos –continúo- a investigar sobre eso, mandamos a consultar a gente de Buenos Aires, a su vez ellos consultaron con gente de EE.UU. y concluimos al mismo tiempo que la tercera señal que veíamos no correspondía al marcador donde aparecía la señal, sino que era del “vecino” (denominación que indica la siguiente), que era una variante nueva y que no estaba descripta en el mundo. Por ese motivo el kit comercial no tenía la capacidad de determinarlo dentro del marcador que correspondía”.

Presentación en Seúl

En la reunión desarrollada en la Casa de Gobierno provincial, se informó a la gobernadora Alicia Kirchner, que el equipo de investigaciones fue invitado a realizar la presentación de la nueva variante en la ciudad de Seúl, donde viajarán en el mes de agosto.

“Nosotros ya lo reportamos a la base de datos mundial, allí se reportan estas nuevas variantes. Luego presentamos un resumen para aplicar a una de las diez becas que se dan a jóvenes investigadores, para asistir y presentar este trabajo en el Congreso Internacional de Genética forense, en Seúl, y nos comunicaron que nos habían dado la beca. Así que vamos a estar viajando a Corea del Sur a presentar este trabajo, representando a la provincia de Santa Cruz en el mes de agosto”, comentó Marcucci.

“Es la primera vez que se describe y que aparece en el mundo. No quiere decir que sea la única, pero es la primera vez que alguien lo ve, que alguien pueda darse cuenta de su existencia. Eso es lo importante y se realizó aquí, en Santa Cruz”, puntualizaron finalmente las profesionales locales.

Emoción

Una vez finalizada la reunión con la gobernadora, Cano remarcó una vez más su emoción dado que “el laboratorio hace muy poco que fue inaugurado, en junio de 2013, y la verdad que estamos muy orgullosos porque al ser un Laboratorio Regional, no sólo trabaja con el Poder Judicial de Santa Cruz sino además con el de Tierra del Fuego. Así que el trabajo es bastante pero estamos contentos de los logros alcanzados y eso nos motiva a seguir trabajando”.

Ella recuerda que “pasó un mes desde que mandamos la información a la base de datos que está en Estados Unidos a cargo del Dr. John Battler, quien es una de las eminencias en genética forense en el mundo y nos respondió el mail confirmándonos que se trataba de una variante nueva, y bueno felicitándonos porque había sido un hallazgo importante”. También “esto va a llevar a que las empresas que fabrican kits comerciales, que nos permiten armar estos perfiles genéticos, tengan que modificar este proceso de lectura, de identificación de esta nueva variación alélica para cada marcador, de aquí en adelante. Es decir, tienen que incorporar esta variante y que pueda ser detectada en el marcador que corresponde”.