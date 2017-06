Confirman pago de salarios municipales para el 10 de junio

El Secretario de hacienda Juan Pablo Escudero anunció la fecha del pago de haberes “el sábado 10 van a estar depositados los sueldos de los empleados municipales. Es una buena noticia viendo las circunstancias que están transcurriendo que sigamos pagando en tiempo, la verdad que nos pone muy contentos y es un esfuerzo muy grande para el municipio” y explicó que esto se logró porque “en estos días entraron las coparticipaciones, lo cual generó que tengamos el excedente para poder pagar las remuneraciones y obviamente también la ayuda del Banco Santa Cruz con un descubierto que nos da, por un tiempo determinado, hasta que vuelvan a entrar las coparticipaciones de fin de mes”, con respecto al aguinaldo, detalló que “dependemos básicamente de lo que gire provincia”.

“En estos días nos vamos a estar reuniendo para firmar algunas actas, en las semanas anteriores se estuvo evaluando el tema de las recategorizaciones, dependía de la secretaría que tocaba se charlaba con el secretario, se veía el tema y ya se terminó. Esta semana nos vamos a estar juntando para plasmar eso en un acta” detalló el funcionario.

Con respecto a un posible incremento salarial municipal aseguró “eso va a depender de la paritaria que cierre provincia. Obviamente todavía no bajó de provincia y no sabemos cuáles son los pasos que ellos van a seguir en cuanto a los aumentos y al tema de los porcentajes que manejen. Tengamos en cuenta que nosotros dependemos en gran medida de esta cuestión, porque podemos pactar algún aumento pero si no tenemos un respaldo, la verdad que hoy sería no poder pagar los sueldos”.

Finalmente se refirió a la reacción del personal municipal ante la modificación del horario “como todo cambio hay gente que lo acepta, otros que se resisten, pero entendemos que es para una mejor atención del municipio hacia la gente de la localidad”.