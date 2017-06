HCDRG: Cámara de Comercio expuso su  postura con relación a proyecto de habilitación de feriantes

Bajo la presidencia del concejal Juan Manuel kingma y el acompañamiento de sus pares Dr. Evaristo Ruíz y Martín Medvedovsky, se llevó adelante una nueva reunión de la Comisión de Transporte, Industria, Comercio y Asuntos Técnicos en instalaciones del HCDRG. En esta oportunidad se contó con la presencia de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Carolina Neil, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Cristina Aranda y el vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio, Alejandro Agulla, quienes fueron invitados para que den su opinión con relación al proyecto de ordenanza elevado por el concejal Fabián Leguizamón el cual versa sobre la habilitación de ferias y/o exposiciones con fines comerciales de cosas muebles nuevas y ferias del usado.

En este sentido los referentes de la Cámara de Comercio expusieron su conformidad con relación a que se apruebe un proyecto de ordenanza que regule a los feriantes que trabajan con productos usados; pero que se respete al ordenanza vigente de comercio 2038. En este contexto adujeron que dentro de las ferias no se pueden vender productos nuevos, ya que sería totalmente ilegal. “nos preocupa que se le dé una norma legal a algo que no corresponde”, señalaron al tiempo que afirmaron que la venta de productos en forma ilegal daña y perjudica aún más a los comerciantes quienes no están atravesando un buen momento.

Luego de escuchar las exposiciones y su postura se decidió dejar el expediente pendiente a la espera de que la Cámara de Comercio plasme a través de una nota su petitorio, para ser adjuntado al mismo.

Siguiendo con la Comisión también se dejó pendiente el proyecto de ordenanza iniciado por el concejal Eloy Echazú, el cual busca establecer con carácter excepcional liberar del pago de impuesto y suspensión del plazo de presentación de planos a los vecinos beneficiarios de los terrenos sector EV6, fracción J, Circunscripción V. Igualmente se dejó pendiente para su estudio con el fin de ver otros informes, el expediente N° 15179-M-17 el cual solicita al DEM, la excepción del anexo I de la ordenanza N° 7778 para el terreno ubicado dentro de la sección A circunscripción II, Mza 187, parcela 8.

Se enviará nota a la Dirección de Recaudaciones y al Juzgado Municipal de Faltas para que brinden informe con relación al proyecto de ordenanza iniciado por el edil Osvaldo Scippo, quien pide la creación del registro único de automotores que no tributan el registro de patente automotor en la ciudad de Río Gallegos.

Se envió a archivo el proyecto de ordenanza elevado por el concejal mandato cumplido, Jorge Gareca, quien solicita la creación del juzgado municipal de Faltas del Transporte automotor cuya compensación será el Juzgamiento de las Faltas, infracciones y contravención municipal. Cabe aclarar que desde la Comisión se indicó que el proyecto se envía a archivo porque el mismo no busca crear un Juzgado con competencia Universal.

A la hora de tratar el proyecto de ordenanza iniciado por el concejal mandato cumplido, Pablo Fadul del año 2012, el cual busca crear en la ciudad de Río Gallegos “el hogar municipal para personas con discapacidad”; se decidió enviarlo a archivo con despacho por minoría por parte del concejal Medvedovsky. Finalmente fue enviado a archivo el proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo, sobre espacios verdes para los vecinos frentistas denominado “por un gallegos más verde”.