Municipio y empresa Montecristo firmaron acta acuerdo para reanudar el servicio del transporte urbano de pasajeros

Esta tarde se materializó el acta acuerdo entre la empresa Montecristo, el Municipio y el Secretario General de la UTA que permite restablecer el servicio de colectivos urbanos. Así lo anunció hoy en conferencia de prensa el intendente Roberto Giubetich.

La Municipalidad de Río Gallgeos firmó hoy un acta acuerdo con la empresa de colectivos Montecristo y la UTA para la prestación transitoria del servicio de Transporte Público para la ciudad capital.

La rúbrica de dicho acuerdo se efectivizó con las firmas del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Ingeniero César Guatti; el apoderado de la firma Montecristo S.A. Carlos Buscari; y el Secretario General de la UTA Rubén Aguilera. El acuerdo, por un especio de 90 días con la posibilidad de ser prorrogado por otros sesenta, restablece el servicio de transporte gracias al aporte del municipio, por única vez, de un subsidio de 600 mil pesos a la empresa, el cual sera abonado en dos tramos, para que la firma prestataria del servicio haga frente al pago de sueldo a sus trabajadores.

Por lo acordado entre las tres partes para hacer frente al deficit financiero de Montecristo, el boleto de colectivo tendrá un nuevo valor $15.90, con el mejoramiento integral del servicio de tarjeta sube, lo que permitirá el acceso al subsidio a una importante cantidad de personas. A su vez, se establece un valor para el boleto escolar de $4,50.

Luego de la firma del acuerdo, en conferencia prensa César Guatti manifestó “Después de varias reuniones logramos llegar a un concenso para solucionar y restablecer el servicio de transporte público de pasajeros. Pero lo que logramos no sólo tiene que con el reinicio del servicio si no también tiene que ver con la reapertura en Río Gallegos, de las terminales SUBE. Con esto nos incorporamos a los beneficios a nivel nacional con los jubilados y pensionados , con todos aquellos que perciben la asignación universal por hijo, con ex combatientes de Malvinas, con los planes trabajar, “ellas hacen”, una serie muy importante de atributos sociales que van a provocar un descuento del 55% en el total del boleto, que es un subsidio que ofrece el Gobierno Nacional que les permite el acceso a estos usuarios .

El secretario de Gobierno agregó que “En el marco de este acuerdo van a estár disponibles 17 unidades, respetando las frecuencias y los horarios. En la medida que más personas utilicen este servicio, la Municipalidad va a reveer el cronograma, y se implementarían mas unidades. El concepto es mejorar el servicio de las unidades, y en base a ello deseamos que mas personas tomen este transporte, es una ecuación simple, cuanta mas gente corte el boleto mejor será el servicio”.

César Guatti reconoció que la empresa Montecristo tuvo “un gesto positivo con la decisión de acompañarnos por noventa días con la posibilidad de ampliación por otros sesenta más, además de la comprensión por parte de los trabajadores de la empresa que nos permitió redactar este convenio que viene a completar esta voluntad de poder restablecer el servicio de transporte urbano de colectivo entre jueves y viernes, dependiendo de la puesta en funcionamiento de las unidades de la empresa”.

Por su parte y al referirse a la firma del acta acuerdo arribada en la jornada el Intendente Roberto Giubetich destacó “el compromiso de este acta acuerdo es volver a prestar el servicio público sobretodo para los vecinos que lo utilizan a diario, esto significa que se han abierto los números que presento la empresa, se llego a observar además que el servicio presenta un déficit en la calidad del subisidio. Esta diferencia tuvo que ser resuelta para contar nuevamente con los colectivos. Por eso se generó un instrumento legal donde se aumenta el boleto a $ 15,90, se incorporan los beneficios antes mencionados, y el municipio se compromete abonar 600 mil pesos en dos cuotas por única vez, el primero de ellos el viernes, para saldar el pago de sueldo de la empresa durante el mes de mayo. Con esto buscamos que la empresa pueda tener el equilibrio financiero para que siga prestando el servicio como corresponde. El concepto de este acta acuerdo es haber entendido que la situación financiera no es la mejor y que el esfuerzo lo teníamos que hacer entre todos para buscar una solución, hubo voluntad de la empresa, de los trabajadores, y esfuerzo del municipio para garantizar este servicio escencial a los vecinos”.

Además, el Jefe de Gobierno Municipal adelantó que en el período de transición del servicio se seguirán estudiando distintas posibilidades para la mejora del servicio, teniendo en cuenta que la empresa prestataria tiene un contrato por cinco años que entro en vigencia en 2014 y que se extiende hasta el 1º de enero de 2019.

Cabe aclarar que la implementación de las terminales SUBE en nuestra ciudad comprenderá la carga de Tributo Social tales como los beneficiarios de los planes de ANSES como jubilados, pensionados, ex combatientes de Malvinas, Asignación Universal por hijo, Jefes y Jafas de Hogar entre otros, además se incorporan cerca de seis mil nuevos plásticos y la llegada de capacitadores que vendrán de Capital Federal a brindar conocimientos a los empleados del municipio a tal fin.