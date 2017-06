Mañana comienza la XXIIIª Feria Provincial del Libro en Santa Cruz

La XXIIIª Feria Provincial del Libro se inaugurará mañana viernes 9 de junio a las 19 hs. en el Complejo Cultural Santa Cruz de Río Gallegos. Impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia informa la variada agenda de actividades, entre las que se destaca la llegada de la Muestra Itinerante Ana Frank, el Tráiler de Fundación YPF – “Espacio de la Energía Móvil” y la visita de los escritores nacionales Erika Halvorsen y Hernán Brienza.

Luego del acto inaugural, que contará con la presencia del Secretario de Estado de Cultura Oscar Canto, el público santacruceño podrá disfrutar de una importante cantidad de actividades durante el fin de semana.

Entre la variada y nutrida oferta cultural que incluye la programación de esta XXIIIª edición, no sólo se contará con la Muestra Itinerante de Ana Frank, sino además con la presencia de figuras de la literatura provincial y nacional tales como Érika Halvorsen, Hernán Brienza, Cristina Domenech y Silvina Guzmán Suárez.

La Muestra Itinerante “Ana Frank”

Una de las novedosas propuestas será la Muestra Itinerante de Ana Frank, traída desde el Centro Ana Frank Argentina, a través de la cual el público santacruceño podrá apreciar la vigencia de esta historia y tomar consciencia de la importancia de los derechos humanos.

Esta muestra traída desde Buenos Aires exclusivamente para estar montada en las salas de la Biblioteca Lenzi durante toda la XXIIIª Feria Provincial del Libro ofrecerá, además, una serie de actividades dirigidas a estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria y a docentes, a los efectos de promover el debate sobre las experiencias del pasado, tratando de extraer aprendizajes que nos permitan construir un presente y un futuro diferente.

Érika Halvorsen

La XXIIIª Feria Provincial del Libro, también contará con la presencia de Erika Halvorsen, quien el sábado 10 a las 17hs en el Salón Auditorio Luis Villarreal, presentará su más reciente novela “El Hilo Rojo”.

Esta destacada escritora argentina nacida en Río Gallegos y actualmente radicada en Buenos Aires, es egresada de la Licenciatura en Dirección Escénica del IUNA, es dramaturga, guionista y directora de teatro. Ha estrenado Hija de Dios, Happyhour, Me doy el gusto, Next, Mátame de nuevo, La persuasión, Bisnietas, Yo me lo guiso, yo me lo como y Vic y Vic, entre otras.

Su obra Noruegas recibió la mención especial del Premio Nacional de Dramaturgia del instituto de teatro Instituto Nacional del Teatro (INT). En 2008 se inició como guionista con la ficción multiplataforma Amanda O, que le valió la nominación a mejor autora en el Seoul Drama Awards 2009. Desde entonces escribe ficciones y documentales para televisión. El hilo rojo es su debut como novelista y su primer guión original para cine.

Hernán Brienza

La nutrida agenda de la Feria Provincial del Libro en Santa Cruz, contará además con la visita del periodista y epistemólogo Hernán Brienza, quien el domingo 11 a las 18hs en el Salón Auditorio “Luis Villarreal”, presentará su libro “Urquiza, el salvaje”. Este intelectual argentino nació en Buenos Aires en 1971. Fue miembro de número del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano “Manuel Dorrego” y docente en la Universidad de Palermo y en TEA. En la actualidad dicta los cursos “Historia del pensamiento argentino” y “Crónica periodística”. Como periodista, se desempeñó en los diarios La Prensa, Perfil y Crítica, en las revistas Tres Puntos y TXT; colaboró en Ñ, Le Monde Diplomatique, Caras y Caretas y Bacanal.

Fue editorialista político del diario Tiempo Argentino, y entre 2008 y 2015, columnista de diferentes programas emitidos por Radio Nacional. Condujo Primera mirada, en Radio América, y el último ciclo de Argentina tiene historia, en Radio Nacional. Escribió las biografías de Alfredo Palacios, John William Cooke, Mario Santucho, Nahuel Moreno, Ernesto Che Guevara, Emiliano Zapata, Camilo Torres y Farabundo Martí.

Es autor de los libros Maldito tú eres. El caso Von Wernich (2003), El loco Dorrego (2007), Los buscadores del Santo Grial en la Argentina (2009), Valientes (2010), Éxodo jujeño (2012), El otro 17 (2012), La democracia de los bárbaros (2013) y El Golem de Marechal (2015). Por lo demás, es hincha de River Plate.

CRONOGRAMA DE LA FERIA PARA EL VIERNES, SÁBADO Y EL DOMINGO

VIERNES 09 DE JUNIO

-19:00hs. Acto Inaugural. Banderas de Ceremonias. Recepción de autoridades. Interpretaran del Himno Nacional a cargo de la Orquesta de Barrio dirigida por Mariano Moso.

SALA DE CONFERENCIAS “LUIS VILLARREAL”

-20:30 hs. Presentación de Libros: Escritores seleccionados del período 2016-2017 que asistieron a la 43° Feria Internacional del Libro.

MARIO ECHEVERRIA BALETA – RÍO GALLEGOS

GABRIELA LUQUE – RIO GALLEGOS

HUGO GANDOLFO – PUERTO DESEADO

ASOCIACION IDENTIDAD – PERITO MORENO

DARIO MOSSO – RIO GALLEGOS

SÁBADO 10 DE JUNIO

SALA DE CONFERENCIAS “LUIS VILLARREAL”

-14:00hs. “Mitos y Verdades sobre el Tabaquismo”. A cargo de Profesionales del Ministerio de Salud. Destinado a público en general.

-15:00 hs. Presentación del Grupo de Mutuo Ayuda “Buen día Vida” de enfermos de cáncer.

-15:30 hs. Presentación del Dr. Claudo Garcia-Medico clínico y legista. Atención Integral del paciente oncológico desde la perspectiva del médico de familia

-16:00 hs. Presentación del Dr. Marcos Millapel-Medico gastroenterólogo-Cáncer de colon-

-16:30 hs. Presentación del Dr. Sergio Vucovich-medico ginecólogo……..

-17:00 hs. Presentación de Libro: “El Hilo Rojo”. A cargo de la autora santacruceña Erika Halvorsen. Destinado a público en general.

-18:00 hs. Presentación de libro: “Patagonia. Una síntesis de su Geografía Física”. A cargo de Elizabeth Mazzoni y Miriam Vázquez – Presenta UNPAedita y UARG. Destinado a público en general.

-19:00 hs. Presentación de Libro. ”Estrellas de Libertad- Aventuras en Altamar”. A cargo de Fernando Sánchez. Destinado a público en general.

19:30 hs. Presentación de libro y Charla: “Pedagogía Teatral, una mirada posible” La actuación. Aprender y enseñar. A cargo de la Directora, docente y autora Débora Astrosky. Destinado a docentes y estudiantes de teatro, actores y público en general.

-20:30 hs. Presentación de Libro: “La Santa Cruz de Hielo”- A cargo de Luis Ferrarasi y Andrés Berón. Destinado a público en general.

SALA DE ARCHIVO – 1° PISO

-14:30 a 17:30 hs. “Encuentro Provincial de Escritores”. La cita hace propicio el reencuentro de escritores de toda la provincia, por el trabajo sostenido, de mantener viva la llama de la creatividad y la creación literaria. A cargo de SADESAC.

DOMINGO 11 DE JUNIO

SALA INFANTIL – BIBLIOTECA

-16:00 hs. “Una Kermes Macanuda” A cargo de la Asociación Ambiente Sur”. Destinado a chicos de todas las edades.

SALA DE CONFERENCIAS “LUIS VILLARREAL”

-14:30 hs. Charla: “Campaña de Reanimación Cardiopulmonar en las Escuelas”. Demostración de prácticas de los nuevos protocolos referidos a la maniobra del RCP dependiente del CPE . A cargo de la Lic. Sandra Martínez. Destinado a público en general.

-16:00 hs. Presentación de Libro: “Mi burbuja ambiental” Memorias de una infancia entre bosques, ventisqueros y montañas. Lago Argentino 1938-1944. A cargo de Gregorio Edmundo “Nuno” Mansilla de El Calafate. Destinado a público en general.

-17:00 hs. Conferencia: “El centenario de Juan Rulfo y la narrativa latinoamericana”

Disertante: Lic. Gabriela Luque -UNPA- Destinados a alumnos secundarios, terciarios, universitarios y público en general.

-18:00 hs. Presentación de Libro: “Urquiza, el salvaje”. La vida de Justo José Urquiza, asignada por la traición, es también la de un país y una región. Su autor el periodista, historiador y politólogo, Hernán Brienza relata esta historia con la pasión que los hechos se merecen, Destinado a público en general.

-19:00 hs. Charla: “Cambio Climático y Gestión de Secretaría de ambiente” Disertante. Ing. Mariano Bertinat. Destinado a público en general.

-20:00 hs. Presentación; “Ensamble de Vientos- Encuentro de Orquestas y Grupos- Orquesta del Barrio Con la dirección de Mariano Mosso. Destinado a público en general.