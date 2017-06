García “Hay operadores locales de Cambiemos que boicotean cualquier tipo de ayuda para Santa Cruz”

El diputado distrital, Claudio García hizo referencia a las gestiones realizadas desde el ejecutivo provincial ante los equipos económicos de la Nación por fondos. “Se ha presentado cada papel que se ha solicitado” sostuvo.

Primeramente García dijo que “Santa Cruz desde el año pasado tiene gestiones a las que ha concurrido las veces que se nos ha requerido y con los papeles que se nos solicitado y sin embargo no hemos recibido ayuda más allá de los adelantos de coparticipación que se nos descuentan en una semana como ha sucedido en los últimos días”.

“Paralelamente a esto el año pasado el mismo gobierno nacional autorizó la emisión de deuda en dólares para las provincias por 6.900 millones, y en lo que va del año por más de 2.800 millones, de los cuales Santa Cruz no ha sido autorizada aún habiendo presentado el “Plan Fiscal” que en su momento exigían para autorizarnos” recordó el legislador. “Cuando solicitamos un empréstito se presentó por parte de dirigentes de la oposición un recurso de amparo, una denuncia penal hacia funcionarios y se pidió declarar la nulidad de la sesión legislativa que autorizaba esta herramienta para dar respuesta a las necesidades de la sociedad santacruceña”, remarcando la sistemática negativa de la oposición a cualquier tipo de gestión llevada adelante desde el gobierno provincial.

En ese sentido García, señaló que “mientras los operadores locales de CAMBIEMOS, inundan los medios con comunicados de prensa hablando sobre transparencia allá, en Buenos Aires le allanan la Casa Rosada al presidente Macri” disparó. “Es comprensible que puedan tener cierto dejo de nerviosismo ante la proximidad de las elecciones y con los fraccionamientos que se evidencian en su accionar pero ello no puede superponerse a sus responsabilidades institucionales que al igual que las nuestras tienen que ver con la búsqueda permanente de herramientas para pagar salarios, mejorar los servicios de salud, que nuestros hijos puedan empezar las clases, que el acceso a la justicia vuelva a ser garantizado, es decir que nuestra comunidad tenga cubiertas sus necesidades”.

Finalmente sostuvo que “acá no se perjudica solamente a la gestión de Alicia Kirchner, sino que somos todos los santacruceños quienes padecemos tanto la inflación por las políticas económicas nacionales, la caída en la actividad petrolera con menores ingresos por regalías, el quite de los reembolsos por puertos patagónicos, la falta de inversión de Y.P.F. con el levantamiento de equipos y la perdida de puestos laborales, la paralización de la obra pública con fondos nacionales, las consecuencias para el sector privado de la caída de las operaciones comerciales, entre tantas otras que castigan cotidianamente a la familia santacruceña: La paz social se garantiza con dialogo y consenso y no fogoneando reclamos que consideramos justos pero que con el boicot permanente de parte de algunos dirigentes no es difícil resolver” concluyó García.