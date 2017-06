Hasta el 15 de junio está abierto el periodo de reclamo para Listados Provisorios de Secundaria

La Junta de Clasificación de Educación Secundaria, dependiente del Consejo Provincial de Educación, informa que hasta el 15 de junio está abierto el Período de Reclamo sobre el Listado Provisorio de espacios curriculares y cargos correspondiente a la inscripción complementaria del mes de marzo para Interinatos y Suplencias, que tendrá vigencia para el Ciclo Lectivo 2017.

Dichos listados están disponibles en educacionsantacruz.gov.ar/index.php/listados-secundaria-2017.

Para efectivizar el reclamo, los interesados deberán presentar la ficha de reclamo por ventanilla de 9:00 a 16:00 en la sede del organismo técnico sita en Av. Kirchner N° 1530: por vía postal, remitiendo únicamente la citada ficha, ya que no se recepcionará documentación adicional, tomando como fecha de reclamo la expresada en el matasello. Se sugiere enviar con acuse de recibo; los reclamos no se atenderán vía telefónica; y es un trámite individual que no debe realizarse vía la secretaria del establecimiento.