Jorge Rey Grange buscará unir en moto 216 países en seis años saliendo desde Río Gallegos

Con el objetivo de batir el récord Guinness que ostenta Emilio Scotto, un riogalleguense, Jorge Rey Grange, realizará una travesía en motocicleta que partirá el próximo 17 de junio, desde el monumento a los caídos en Malvinas, para recorrer más de 200 países y cumplir su sueño.

En las instalaciones de la Dirección de Turismo del Municipio se realizó la presentación formal de la travesía en motocicleta “Un Mundo Sin Fronteras” bajo el lema “Río Gallegos viaja, viajá a Río Gallegos”, que realizará el riogalleguense, Jorge Rey Grange. La oportunidad será propicia para promocionar esta ciudad capital y sus atractivos turísticos.

De esta manera, el vecino de esta ciudad, busca batir el récord guinness, recorriendo 216 países en seis años con su moto. La travesía comenzará el 17 de junio desde el monumento a los Caídos en Malvinas.

Acerca de esta iniciativa, Paulo Lunzevich, director de Turismo municipal señaló que “Jorge nos vino a visitar a la dirección y nos mostró los detalles de esta travesía que va a iniciar. Es un vecino de Río Gallegos, que ha realizado distintas travesías y excursiones por diferentes lugares del mundo, y en esta oportunidad, afronta su desafío más importante: recorrer un millón de kilómetros en seis años y visitar 216 países”.

“Se trata de una gran empresa que esperamos pueda cumplir. Invitamos a toda la comunidad a que se sume para acompañar el inicio de la travesía en moto de Jorge que intentará llevar su mensaje a todo el mundo”.

Por su parte Jorge Rey Grange contó las motivaciones del nuevo desafío, esta vez en motocicleta: “los sueños son para hacerse realidad”, dijo habida cuenta que “muchas veces se menciona que a las personas del sur nos cuesta llegar o viajar lejos, por eso como nacido en Río Gallegos soñé y llegué a donde muchos no podían. Intenté varios desafíos con muchos logros, fueron siete travesías realizadas, pero me quedaba cumplir con la más grande: quebrar el record de Emilio Scotto que recorrió 745 mil kilómetros pasando por 214 países en diez años. Yo he decidido cambiar algunos detalles de la travesía en una moto, en este caso nosotros lo haremos en una moto Kawasaki KLR 650, una máquina más chica y con el desafío de incorporar y visitar Islas Malvinas y la Antártida, para lo cual se están llevando a cabo gestiones ante Cancillería. Queremos que Río Gallegos se sienta honrado y grande en el mundo”.

El periplo se inicia con el recorrido desde Río Gallegos hasta Alaska, viajando también por Rusia, Mongolia, Nepal, India, China, el continente Africano, Europa, para lo cual Jorge Rey Grande se preparó por cuatro años con adaptación al nuevo vehículo con el que se efectuará la travesía.