Mestelán: “El panorama es dramático, la gobernadora debe dar respuesta urgente a los jubilados”

Así lo calificó la diputada Gabriela Mestelán. “Qué tienen que hacer para ser vistos y escuchados por el gobierno”, cuestionó la legisladora de Encuentro Ciudadano tras “la angustia y la tensión” en el reclamo fuera de la gobernación. Advirtió que “la situación ya no admite más demoras”.

“Desde ayer los ‘Jubilados Unidos’ están frente a Casa de Gobierno quemando cubiertas. Hay que decir que desde hace 72 días están acampando a la intemperie frente a la Caja de Previsión Social, y hay que decir también que desde agosto del 2016 vienen reclamando el derecho que les asiste de cobrar en tiempo y forma, y que el gobierno desde entonces incumple irresponsablemente”, detalló la diputada de Encuentro Ciudadano, quien sigue de cerca el reclamo desde su comienzo.

“Ayer cuando me acerqué a Casa de Gobierno algunas jubiladas decían: ‘no nos quedó otra’, casi como expresando una disculpa, cuando es la gobernadora quien debiera pedirles disculpas de rodillas ante tanto atropello”, relató.

Mestelán dio cuenta de que “lo que desató la decisión fue que el gobierno, que anuncia sólo lo que le conviene, no anunció que le pagó de manera íntegra a la Policía Provincial; y los jubilados se enteraron de ello, porque sus hijos o nietos trabajan allí, o porque sus propios ex compañeros en actividad se los hicieron saber. Esto se sumó al estado de desesperación que padecen muchos jubilados al no percibir sus haberes, que además no tiene garantizada la cobertura de salud, en un contexto al que sólo se lo puede definir como dramático”. Asimismo, la legisladora aclaró que “está bien que la policía cobre, lo que está muy mal es que los jubilados no hayan terminado de cobrar”.

“Qué tienen que hacer para ser vistos y escuchados por el gobierno”, se preguntó la legisladora, a quien le “resulta conmovedor ver tanta valentía en sus rostros cansados, tanta determinación en esta lucha que por momentos pareciera interminable”. “Me siento profundamente conmovida por la dignidad de nuestros mayores, algunos mayores en edad pero todos mayores en su capacidad infinita de resistir tanto maltrato y violentación de manera digna. La intemperie es fría, pero la insensibilidad e indiferencia de los funcionarios provinciales es la que está congelando el presente”, agregó.

“El Gobierno sigue demostrando que no le importa nada. El problema es la indiferencia, la insensibilidad, la irresponsabilidad de la gobernadora y todos sus funcionarios”. En este contexto, advirtió que “la situación es cada vez más angustiante e insostenible y las máximas autoridades del gobierno deben dar respuestas de manera urgente”.