Asumieron los delegados de base y revisores de cuenta de APROSA

En un acto realizado en la sede del gremio de los profesionales de la salud, se puso en funciones a quienes resultaron elegidos en los últimos comicios del pasado 21 de abril. Este es un paso más para finalizar con el proceso legal que permitirá obtener la personería gremial ante el ministerio de trabajo.

El gremio de los profesionales de la salud ya cuenta en su estructura sindical con los referentes gremiales que cada localidad de la provincia tiene para defender los intereses de los trabajadores y mejorar el funcionamiento del sistema público sanitario. Además, los miembros de la comisión revisora de cuenta también asumieron en sus cargos y de esta manera se suman a la tarea de fiscalizar los movimientos económicos de esta entidad tal como lo requieren los procesos normativos de la ley de trabajo.

En este contexto es que este sábado, la secretaria general, Andrea Pérez, la secretaria adjunta, Adriana Sosa, y el secretario tesorero, Juan Ponce, fueron los anfitriones de los delegados de base e integrantes de la comisión revisora de cuentas, que vinieron de distintos puntos de la provincia para refrendar su compromiso y así formalizar su responsabilidad ante sus pares, que los eligieron para ese cargo el pasado 21 de abril donde tuvieron lugar los comicios provinciales de este gremio.

En un acto realizado en la sede de APROSA en Caleta Olivia, cada uno, rubricó el libro de actas y recibió, de parte de la organización, un certificado a modo de presente, que avala y reconoce esta responsabilidad “puesta al servicio de la defensa de los derechos laborales de los profesionales y de la salud pública”, manifestaron desde el gremio. En esta emotiva ceremonia, cada referente expuso la realidad de su lugar laboral y en esta línea detallaron “la compleja realidad” que deben enfrentar a diario, llena de “carencias y persecuciones”, situaciones que motivó en la mayoría, para involucrarse y “enfrentar estas injusticias” que se presentan y que los funcionarios de turno intentan naturalizar, sin entender que este gremio existe para “erradicar estas torpezas” y para que los santacruceños definitivamente tengan una salud de calidad.

Durante el encuentro, los referentes de APROSA les dieron la bienvenida a los nuevos integrantes del gremio y agradecieron su “predisposición y el entendimiento” hacia lo que persigue este proyecto colectivo, que busca definitivamente terminar con todos los procesos legales para alcanzar definitivamente la personería gremial, que a partir de este acontecimiento será un hecho que en breve se concretará, subrayaron. Asimismo, durante la reunión, fue propicio para hacer un poco de historia y reconocer a todos nombres que pasaron por la institución, al tiempo que, destacaron que “APROSA se sigue haciendo grande” porque estos nuevos compañeros serán un canal más de comunicación que podrán tomar la iniciativa en afrontar las dificultades y vehiculizar las posibles soluciones y estrategias a seguir. En cuanto a la comisión revisora de cuentas, desde el gremio “les pedimos que supervisen permanentemente nuestras finanzas” porque acá no hay sólo recursos económicos, sino principalmente esfuerzo de nuestros compañeros que invierten para fortalecer el crecimiento de este gremio, que de paso “le decimos al gobierno que no expropie aquello que no le corresponde”, porque los fondos son de APROSA y no para “tapar baches”, en referencia al quinto mes consecutivo que el ejecutivo no paga a esta organización lo que corresponde en concepto de cuota sindical.

DELEGADOS DE BASE

Graciela Hafner (Caleta Olivia)

Marisa Lozano y Mónica Pereyra (Río Gallegos)

Luis Islas (Río Rutbio)

Adrián Fernández (Cte. Luis Piedrabuna)

Miryam Agustini (Perito Moreno)

Elías Saad (San Julián)

Germán Nicotera (Puerto Santa Cruz)

COMISIÓN REVISORA DE CUENTA

Juan Choluj (Miembro Titular)

Patricia Acevedo (Miembro Titular)

Leonardo Fernández (Miembro Titular)

Luis Mielniczuk (Miembro Suplente)

Carlos Isidro (Miembro Suplente)

Silvina Batistuta (Miembro Suplente)