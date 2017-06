Comenzó el Taller de Dibujo “Garabatos”

Andrés Rodríguez, profesor del taller de dibujo Garabatos, que ya está funcionado a través de la Subsecretaria de Cultura, contó que “la idea es que disfruten dibujar, un poco volver a esa sensación placentera que teníamos cuando agarrábamos los primeros lapicitos de niños, los talleres tienen como finalidad que los chicos, los adolescentes y los adultos se puedan expresar. Cuando pones a los adultos a hacer cosas que creían que tenían olvidadas y empiezan a ver que funciona se entusiasman” y puntualizó que “una de las cosas que vamos a hacer es desmitificar esto del ser dibujante o de ser artista, los dibujantes calcamos, borramos, hacemos mil dibujitos hasta que nos sale bien uno, o sea no equivocamos todo el tiempo, usamos un montón de cosas que parece que cuando ves el dibujito es pulcro y espectacular, esa es la presentación final pero hubo todo un proceso de aprendizaje propia de uno con la hoja y con el dibujo”.

“Puede pasar que, como el taller va a ser bastante heterogéneo por los horarios, en algún caso puedan mezclarse adultos y chicos, lo importante es que sepan que no porque sean chicos van a trabajar igual que los adultos o los adultos igual que los chicos porque si bien la parte de enseñanza es pareja para todos solo que con otros lenguajes y con otras actividades, después en la hoja de cada uno vamos a trabajar particular, porque cada uno seguramente vendrá con su inquietud lo veremos en particular, pero después las formas, las luces, los colores y demás es lo mismo para todos” explicó Rodríguez y agregó “una de las cosas que vamos a hacer es que los participantes aprendan a contar historias con dibujos porque es un medio para eso, pueden organizarlo y hacer un cuento o historietas, pueden hacer una actividad cómica y vamos utilizar las leyendas urbanas, las historias que tiene Deseado que es muy rico en eso”.

La inscripción para los chicos es de $48.-, adultos matrícula de $160.- y cuota de 160.- por mes, sigue abierta en la Escuela de Arte de lunes a viernes de 8 a 14 hs., los horarios varían según el lugar, en la Escuela de Arte martes, jueves y viernes de 9:30 a 11 hs., los sábados de 14 a 16hs. En la Casa de la Cultura los martes y jueves de 14:30 a 16 hs. y miércoles de 18 a 20 hs. En el Centro Integrador Comunitario los lunes de 15 a 16:30 hs., los miércoles de 14 a 15:30 hs, y adelantó que “hay una posibilidad de armar algo especial aparte para los que quieran hacer grafitis, mejorar los murales, los sábados de 20 a 21 hs. en el CIC que surgió de la inquietud propia de un grupo de chicos adolescentes que estaba queriendo hacer cosas y la idea es que puedan hacer murales y trabajar grafitis pero con colores y muchas cuestiones como por ejemplo gente que lo hace profesionalmente y los contratan para dibujar en edificios enteros” y aseguró que “algunos materiales nosotros vamos a tener ahí porque la idea es que nadie se prive, pero el que quiera llevar su material lo puede hacer”.

“En el CIC ya comenzamos, hay 11 chicos y ya hicimos el primer taller” adelantó y agradeció a la Subsecretaria de Cultura Silvina Picq y al Secretario de Gobierno Sergio Viotti porque “es un lindo desafío, la posibilidad de poder armarlo desde este ángulo, utilizarlo como una herramienta para poder hacer ese sentido de pertenencia, el dibujar da mucho placer por más que sea un cuadradito”.