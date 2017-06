Avances en el Museo del Pueblo

Desde la Dirección de museos y patrimonio, su responsable Rosa Aravales, comentó acerca del trabajo, esfuerzo e inversión que están llevando a cabo para abrir las puertas del Museo en el ex Policlínico Ferroviario “es una labor en equipo, porque no es solo el trabajo que le cabe al empleado municipal sino es ese compromiso y ese cariño que tiene por las cosas Puerto Deseado que hace también que todo se haga con amor, que eso es sobre todo lo más importante, el cariño que uno le pone a lo que hace”.

“Hicimos el traslado del mobiliario, que fue resguardado y atesorado por los ex ferroviarios en la estación, con el tiempo hay algunas cosas que la pintura no está en condiciones, y estamos en el trabajo de acondicionarlo, tampoco podemos restaurarlo a nuevo porque tiene que quedar el vestigio de cada pieza de cómo fue en su momento, pero si tenerlos acorde a la muestra que vamos presentar” destacó la funcionaria y agradeció a la Secretaria de Planeamiento Urbano, que a través de Hugo Maldonado y el departamento de pintura, “porque la tormenta fuerte que hubo hace unos meses deterioró partes de las paredes, sobre todo en las aberturas, y sellaron las ventanas, y se retocó con el mismo tono la pintura para que el día de la inauguración esté perfecto”.

Aravales aseguró que están a contra reloj, teniendo en cuenta que la apertura oficial sería el 15 de julio, pero tiene que estar listo unos días antes, pero estimó que “vamos a llegar, le estamos poniendo muchas horas y con la permanente colaboración del área de planeamiento urbano, secretaría de gobierno y otras áreas, como el Hogar de ancianos” donde consiguieron una cama antigua como las que se encontraban originalmente en el Policlínico.

Por otra parte puntualizó que “en el transcurso de esta semana vinieron personas que trabajaron aquí, nos hicieron un recorrido histórico de donde estaba cada pieza, cómo funcionaba y cómo era este lugar y eso también es algo importante, porque a la hora de empezar con la muestra vamos a saber por los mismos relatos qué función tenía y dónde iba cada objeto”.

Finalmente se manifestó muy dolida por el vandalismo sufrido en las puertas del edificio con pinturas de grafitis, “sobre esto uno no puede hacer la denuncia porque no vimos las personas que lo hicieron, pero quiero recordarle a la población que todos los edificios históricos, no solo este, son parte del patrimonio de nuestra ciudad y creo que aquel que en algún momento ve a una persona, de la edad que fuese, haciendo este tipo de cosas estaría muy bueno que se comprometa y avise a las autoridades correspondientes”.