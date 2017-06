Fallecimiento de vecino: Juan Romero: “Reclamamos presencia estatal para no tener que lamentar más muertes en el San Benito”

Juan Romero, referente social del barrio San Benito, reclamó en nombre de los vecinos por los dispositivos de emergencia –Bomberos, ambulancia, patrulleros-; y por el estado de calles y señalización del sector. Fue a raíz de la muerte de un hombre que al descompensarse no tuvo la oportunidad de ser atendido.

Ayer, martes, un vecino de 56 años de edad falleció en su hogar a raíz de un accidente doméstico al momento de ingerir alimentos y sufrir una obstrucción en la vía respiratoria. “Los Bomberos llegaron pero no podían hacer nada. Llamaron a la ambulancia, la cual tardó por el estado de los caminos y la falta de señalización en las calles. No fue por culpa de los choferes”, aclaró.

Romero dijo que los Bomberos, si bien cuentan con los conocimientos en primeros auxilios, “no tenían las herramientas para atender al vecino que estaba sin aire. No están preparados para una situación así. Los médicos llegaron y no había nada para hacer”.

“No hay ambulancia, estamos a medias con el autobomba y los dos patrulleros rotos”

Romero recordó que mediante nota los vecinos solicitaron a todos los diputados provinciales que gestionen una ambulancia y profesionales, “un pedido de larga data que se canalizó ante el Ministerio de Salud a través de un proyecto aprobado la sesión pasada”.

Sin embargo “aún no hemos tenido respuestas y nos encontramos ante situaciones lamentables como estas en las que reclamamos presencia estatal para no tener que lamentar más muertes. El tema del pedido fue urgente porque sabíamos lo que iba a pasar en el barrio, donde se vienen dos meses de invierno jodidos. Pasan este tipo de accidentes y los caminos no ayudan mucho”.

Respecto al camión autobomba dijo que “estamos a medias porque tiene bastantes problemas, entre ellos eléctricos. Se le abren las puertas. Digamos que ya lo deberían haber sacado de circulación”.

En lo que concierne a patrulleros de la Policía informó que “uno está fundido y el otro tiene problemas de bolillero. Digamos que la policía anda caminando.

En caso de emergencia el barrio está desprotegido de todo”, aseguró.

“Pedimos que profesionales de la salud atiendan en el Cuartel”

En sus declaraciones Romero manifestó: “Por lo menos esperamos que desde la Provincia o el Municipio manden profesionales. En el Cuartel de Bomberos hay espacio para que den los primeros auxilios las 24 horas”.

Al ser consultado sobre medidas que tomarán los vecinos ante la falta de respuestas expresó: “Nosotros, como siempre, esperamos respuestas pacíficamente. Somos gente civilizada y solamente queremos una respuesta para no llegar a hacer problemas en las calles por reclamar algo justo”.

“A las autoridades les pido que se olviden de los problemas personales que tienen entre ellos y que por favor se pongan la mano en el corazón y ayuden a este barrio que los necesita. Somos gente de familia y queremos vivir tranquilos”, concluyó.