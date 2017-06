Más de 200 trabajadores en las rutas abocados al Plan Invernal 2017

Así lo informó el presidente de la Agencia General de Vialidad Provincial, Francisco Anglesio, quien además detalló que la planificación estratégica prevista para implementar el plan prevé la instalación de 22 puestos fijos en toda la provincia que cubren más de 8.000 kilómetros.

El presidente de la AGVP, Francisco Anglesio, señaló que “la planificación estratégica del Plan Invernal se encuentra funcionando a pleno” y en este sentido detalló: “Hay más de doscientos (200) trabajadores en las rutas, cubriendo más de ocho mil kilómetros (8.000 Km) y con veintidós (22) Puestos Fijos activos en la provincia”.

Respecto a la incidencia de las medidas de fuerza en la implementación del Plan Invernal, sostuvo: “No hemos tenido impacto del paro en todo lo referente a la cuestión operativa de nuestro Organismo, nos encontramos funcionando realmente bien tanto en los 22 Puestos Fijos como la atención de las rutas y en los Distritos y talleres”.

En cuanto al acuerdo con Nación, Anglesio indicó: “Estamos dando cumplimiento a todo lo solicitado y de acuerdo a nuestro Plan Operativo”, además añadió que el ente nacional “se hace cargo del tramo Monte Aymond – Lemarchand y el resto de los tramos lo hacemos nosotros; con expresa salvedad del tramo San Julián- Tres Cerros donde la Empresa Petersen es la responsable de su mantenimiento porque está en obra; el resto de las rutas nacionales son todas apoyo de Vialidad Provincial.”

Con respecto a la apertura de paritarias que demanda el sector enfatizó: “En este momento tenemos una dificultad económico financiera, pero aún así Vialidad está cumpliendo con sus viáticos, sus insumos, etc. Por lo tanto, no es solo la cuestión salarial en la relación empleo – patronal. Existe un conjunto de cosas y cuando está complicado como ahora, es importante también verlo”.

“Vialidad ha recategorizado a sus trabajadores – continuó el titular de la AGVP-, ha pagado el código 622 que hacía años no se arreglaba y nosotros comenzamos a pagarlo. Siempre hemos priorizado las mesas de trabajo y el diálogo, pero cuando uno no quiere, dos no pueden.”

Anglesio remarcó la presencia activa en las rutas con personal operativo y trabajando. En el mismo sentido indicó que “la provisión de insumos como sal y melaza no ha tenido inconvenientes; los equipos están ejecutando sus tareas y los camiones saleros se encuentran abocados a la distribución del líquido antihielo en las rutas que lo requieren”

En este sentido comentó: “Hoy Vialidad Provincial está funcionando y con un Plan de Desarrollo y un Plan de Inversiones. En los próximos días se suman a las cinco máquinas que incorporamos el año pasado, dos motoniveladoras que tendrán como destino Perito Moreno y Puerto Deseado”.

Asimismo destacó el trabajo que se realiza en la AGVP y mencionó: “Todos los equipos se reparan en los talleres que tiene Vialidad no solo en Río Gallegos sino en todos los Distritos, por lo tanto cuando vemos a los trabajadores viales en las rutas de Santa Cruz, atrás tiene todo el esfuerzo, apoyo y acompañamiento de personas que no se ven y eso es también muy importante porque se trabaja en equipo y todos los días más allá del cansancio; y este compromiso lo valoramos mucho.”

Finalmente recordó la atención que se debe prestar a las condiciones del tiempo, teniendo en cuenta que en general en Santa Cruz las rutas presentan escarcha y hay que transitar con precaución. Por ello insistió “cumplir con los máximos de velocidad permitidos, el uso del cinturón de seguridad, es decir todas las recomendaciones que siempre mencionamos para evitar accidentes; ya que en la zona de la Cuenca Carbonífera, Punta del Monte, TapiAike, La Esperanza, Cerrito, Calafate y Chaltén ha nevado y en Zona Cordillerana sólo es transitable con vehículos 4×4, por gran cantidad de agua y barro, como por ejemplo en cercanía a Lago Posadas y la ruta 288 y otras”.