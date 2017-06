Mestelán: “Vivimos un alarmante desgobierno”

Así lo definió la diputada Gabriela Mestelán junto a Javier Pérez Gallart, presidente de Encuentro Ciudadano. Ambos le piden “urgente al gobierno provincial destrabar conflictos y descomprimir tanta angustia social”. Calificaron de “inadmisible” que autoridades policiales “reemplacen como interlocutores a los funcionarios provinciales”.

“El panorama es dramático, la gobernadora debe dar respuesta urgente a los jubilados”, había manifestado la diputada Gabriela Mestelán el último viernes al mediodía, horas después de que el reclamo por el pago de salarios por parte de ‘Jubilados Unidos’ se instalara frente a Casa de Gobierno. “Qué tienen que hacer para ser vistos y escuchados, la situación ya no admite más demoras”, expresó la legisladora entonces.

Tras los acontecimientos de los últimos días que “evidentemente agravan la situación”, la diputada junto al presidente de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart, expresaron: “todos sabemos que estamos atravesando la crisis político institucional más grave de nuestra historia, crisis que constatamos se agrava día a día. La gente entra a la Casa de Gobierno porque todavía la considera sede de quienes debieran gobernar, pero no lo hacen”.

“Es inadmisible que los interlocutores en este tiempo y en este reclamo sean el jefe de Policía, Cortes, el secretario de Seguridad, o los comisarios Leal y Abboud. Es gravísimo que ellos reemplacen, en los hechos, a los funcionarios de gobierno que debieran ser los interlocutores”, advirtió Pérez Gallart.

Por su parte, Mestelán manifestó que “tenemos un gobierno ausente que no se comunica sino que hace comunicados, que no escucha y mucho menos responde, que no asume responsabilidades sino que sigue buscando culpables. Un gobierno que no gobierna, en una provincia que desde hace setenta y seis días tiene a los jubilados reclamando, hace más de sesenta días a los niños, niñas y adolescentes sin clases, a los hospitales públicos sin servicios básicos, a la ciudadanía sin justicia desde hace setenta y siete días y a todos los trabajadores públicos sin pago en tiempo y forma de sus salarios”.

“Vivimos una situación alarmante de desgobierno, y esto es inaceptable e inadmisible”, calificaron. Por ello, “en estas horas de enorme angustia social es urgente que el gobierno destrabe conflictos y descomprima tanto padecimiento”, solicitaron los referentes de Encuentro Ciudadano.