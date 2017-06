Lozano: “Alicia y La Cámpora están aplicando un brutal ajuste contra los trabajadores y el pueblo de Santa Cruz”

El Diputado Provincial Alberto Lozano volvió a cuestionar al Gobierno Provincial y dijo que Santa Cruz sufre un por la falta de un gobierno serio.

Además destacó que es inconcebible que el Gobierno de Alicia y La Cámpora sigue mirando para otro lado ante los reclamos justos de los trabajadores.

“No puede ser que sigan sin solucionar nada, no pagan a los jubilados, no pagan a los activos, no dan respuestas y se esconden todo el tiempo”, remarcó el legislador.

Para el Profesor Alberto Lozano resulta inadmisible que el pueblo se siga perjudicando por el desgobierno del Kirchnerismo.

“El mal gobierno de la Cámpora está destruyendo la provincia. Alicia y La Cámpora están aplicando un brutal ajuste contra los trabajadores y el pueblo de Santa Cruz.”

Lozano pidió a las autoridades provinciales ponerse a la altura de las circunstancias ocupar su rol y dejar de prestarle atención a las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

“Necesitamos cambios y los necesitamos de forma urgente, Santa Cruz no puede esperar que sigan jugando a ver que pasa en Buenos Aires; sí Máximo tiene ganas de que se paguen los salarios o no, o si Cristina va a ser candidata. Necesitamos que el Gobierno haga lo que tiene que hacer, pague los salarios, ponga las cosas en orden y trabaje para resolver los problemas de la provincia, no los de la interna bonaerense.”

Finalmente Lozano llamó a la reflexión a las autoridades del Gobierno de Alicia Kirchner y les pidió trabajar con responsabilidad para evitar consecuencias y eventos lamentables que puedan surgir por la falta de gobierno.