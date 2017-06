Concejales del bloque del FPV repudiaron la eliminación y suspensión  de pensiones nacionales

Ayer, durante la 8º Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, a través de un Proyecto de Resolución presentado por el Bloque Justicialista, los concejales repudiaron la eliminación y suspensión de pensiones no contributivas por parte del Gobierno Nacional de Cambiemos .

Las Pensiones No Contributivas fueron creadas por la Ley N°13.478 y sus modificatorias bajo el nombre de “Pensión por Invalidez y Vejez” y la Ley N° 23.746 y sus modificatorias llamadas “Pensión Vitalicia a Madres de 7 o más hijos”. Las mismas, están dirigidas a personas con discapacidad, adultos mayores y madres con 7 o más hijos en carácter de derecho, para aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social, sin amparo previsional o no contributivo.

El pasado 12 de junio, el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender y eliminar las Pensiones No Contributivas, apelando al decreto N° 432 del año 1997, aduciendo a cuestiones patrimoniales o de incompatibilidad con otros beneficios previsionales del grupo familiar, sin realizar un análisis socioeconómico exhaustivo.

Ante esto los concejales manifestaron que “con esta decisión, más de 170 mil personas verán afectada severamente su calidad de vida, poniendo de manifiesto la falta de sensibilidad del Gobierno Nacional demostrando que su único propósito es reducir el gasto fiscal”.

En el proyecto además, los ediles repudian los dichos del Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones, Guillermo Badino, quien manifestó ante los medios que “las personas con síndrome de down no son sujeto de derechos de estas pensiones, pudiendo trabajar si lo desearan, pudiéndoles caber un plan de asignación universal por hijo”.

Solicitaron también a los diputados y senadores representantes de la provincia de Santa Cruz, que tomen las medidas pertinentes para requerir al Congreso Nacional que restablezca de forma urgente aquellas pensiones arbitrariamente eliminadas y suspendidas por parte del Gobierno Nacional y la adhesión a este Proyecto de Resolución a los demás Honorables Concejos Deliberantes de Santa Cruz.

“Estas políticas públicas constituyen un instrumento de seguridad social para aquellas personas con discapacidad que necesitan precisamente de dicha Pensión no Contributiva, es por ello que entendemos que se debe dar cumplimiento a todo lo normado y legislado al respecto, pero lo que no podemos tolerar es la falta de sensibilidad social por parte del Gobierno Nacional; cuya responsabilidad primaria es velar por los derechos de todas y todos los argentinos” indicaron los ediles.