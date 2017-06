Medida de fuerza de los trabajadores de SPSE y cortes de energía intermitentes en la ciudad

Después de meses de diferentes reclamos de los trabajadores agremiados en Luz y Fuerza con retención de servicio, paro y movilización, en la jornada del 15 de junio se incrementó el reclamo acompañado por cortes intermitentes en toda la ciudad de Caleta Olivia.

El Gerente Distrital de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) Juan José Naves, conversó con el programa matutino Voces y Apuntes de la emisora Frecuencia Patagonia y confirmó que el miércoles por la tarde noche un grupo de empleados tomaron el centro distribuidor y desde la medianoche comenzaron los cortes de luz. Además, esta modalidad se comenzó a difundir por las redes sociales desde los mismo trabajadores, no desde la gerencia. Servicios Públicos emitió un comunicado informando sobre las guardias mínimas y el trabajos sobre las cloacas.

En este sentido, Naves lamentó esta modalidad de cortes de energía ya que “no van contra la gerencia o la Provincia, sino hacia los usuarios. Respeto que los trabajadores realicen medidas de fuerza y reclamen por sus derechos, pero esto no va a cambiar nada porque no es que el dinero está y no se lo queremos entregar. Aun no llegó. Esta medida solo afecta a los usuarios”, enfatizó el Gerente.

Por otro lado confirmó que en el día de ayer, miércoles 14 de junio, se le pagaron hasta 25 mil pesos a los empleados y se estima que el día viernes 16 se puedan cancelar las deudas de los sueldos.

Medidas de fuerza

Si bien el delegado del gremio, Esteban Alonso Castro, confirmó que ellos no son los responsables de los cortes de energía, sino que se debe a las fallas y desactualizaciones en todo el tendido eléctrico regional, el Gerente Distrital Naves, apunta a que no hay casualidades en este contexto.

Los trabajadores de SPSE, Distrigas S.A. y del Instituto de Energía desde el año 2016 llevan a cabo retenciones de servicio desde el quinto día hábil de cada mes por el incumplimiento del pago de salarios en tiempo y forma. Luego de esta medida suelen realizar movilizaciones en el centro de la ciudad con carteles y con los mismos vehículos de las empresas como modo de visibilizar la protesta.

Este sistema se hace reiterativo ya que, como en todos los ámbitos provinciales, los salarios se acreditan luego del 15 de cada mes o más tarde inclusive debido a la falta de fondos que el Gobierno Provincial ya ha denunciado.

Además de estas medidas públicas, el Gerente Distrital de SPSE ha denunciado en otras oportunidad, que los trabajadores realizar maniobras para boicotear las funciones de la empresa. Como por ejemplo a mediados de abril cuando contó que se encontraron con situaciones irregulares que rozaban el vandalismos como cables cortados en la palma de SPSE que dejaron sin luz a la oficina y a la zona. Es por ese mismo motivo, que no le extraña al Gerente que sean los trabajadores los responsables de los cortes de luz.