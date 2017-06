Se realizó la largada simbólica de la travesía mundial que realizará Jorge Rey Grange

Hoy, en las instalaciones de la Dirección de Turismo del Municipio local, se realizó, a las 14hs., una largada simbólica de la travesía que realizará el riogalleguense Jorge Rey Grange, que busca buscará batir el Record Guiness actual, recorriendo más de un millón de kilómetros y 216 países en moto. Por cuestiones climáticas, las rutas están momentáneamente cortadas, lo que impidió que Jorge partiera hoy, rumbo a esta travesía mundial.

En el lugar, el Director de Turismo, Paulo Lunzevic, dijo: “Hoy estamos dando inicio formal a la travesía que está por iniciar Jorge Rey Grange, que es un vecino de la ciudad que intentará batir un nuevo Record Guiness, recorriendo un millón de kilómetros en motocicleta en solitario, uniendo más de 215 países en su recorrido. Por cuestiones climáticas, a la espera de la apertura de las rutas, esta es una largada simbólica pero en cuanto se puedan transitar las rutas, Jorge comenzará su travesía partiendo desde Río Gallegos.” A su vez, Lunzevic, destacó que “viendo que es un vecino de la ciudad, que va a recorrer muchos lugares, nos pareció importante poder llevar junto con su mensaje que es “Por un Mundo Sin Fronteras”, agregar la idea de “Viaja Río Gallegos, viajá a Río Gallegos” y poder mostrar nuestra ciudad y que tiene el potencial suficiente para ser visitado por gente de todo el mundo, logrando así que Jorge sea una especie de embajador turístico de la ciudad.”

Por su lado, el protagonista de la travesía, Jorge Rey Grange, expresó: “Hoy, en esta largada simbólica, puedo decir que la nieve y el viento no me dan miedo, ya que soy santacruceño y si hay algo que aprendí es a enfrentar las vicisitudes. En el 2001, con un invierno muy duro, pedalee 37.000 km, en el 2012 hice una caminata con mi perro, en otro invierno muy duro, y esta no es la excepción.” Con respecto a la travesía que va a emprender, Rey Grange comentó que “es un total de un millón de kilómetros recorridos, recorriendo todos los países y territorios de la humanidad, más el círculo polar ártico y círculo polar nórdico, incluyendo también todas las islas habitadas, sumando un total de 216 países en la travesía. Van a ser un total de tres vueltas al mundo, que se inician y finalizan en Río Gallegos, y cada vuelta tiene un promedio de 24 meses. Esta travesía –continuó-, está catalogada como el Desafía al Viaje más grande de la historia humana en motocicleta, el viaje en solitario más grande de la historia, creando un nuevo Record Guiness.”

Por último, Jorge expresó que “no tengo expectativas, ya que lo personal, mi idea es ir logrando cada día un poco, haciendo todos los días más kilómetros y vivencias. Mi mayor sueño sería que nos conozcan en todo el mundo de una manera hermosa, que sepan que los riogalleguenses somos muchos más, que somos personas honestas, que tenemos la capacidad de poder llevar en los hombros lo que se nos presente, que se diga de Santa Cruz lo que realmente somos, que somos un pueblo pujante, de sacrificio, que somos un pueblo que ha soportado durante muchos años muchas cosas, pero que siempre se levanta”.